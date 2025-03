A- A+

Cinema CurtaLab abre inscrições gratuitas para projetos do Norte e Nordeste; saiba como se inscrever 3º edição da imersão nos processos de criação de curtas acontece entre 22 e 25 de abril, no Recife, com mentorias, aulas e encontros com profissionais da área

O CurtaLab - Laboratório de Desenvolvimento de Curtas-metragens, iniciativa voltada para profissionais do audiovisual em início de carreira, está com inscrições gratuitas abertas para a sua terceira edição, que será promovida entre os dias 22 e 25 de abril, no Recife.



Pela primeira vez, estão aptas a participar presencialmente pessoas de todos os estados do Norte e do Nordeste com projetos de curtas-metragens em desenvolvimento ou em pós-produção.



Para os selecionados de fora de Pernambuco, será oferecido o custeio do transporte aéreo, da alimentação e hospedagem durante o evento. As inscrições podem ser feitas até 04 de abril. Uma outra modalidade, exclusiva para residentes de Pernambuco, possibilita aplicar para uma vaga sem que haja pré-requisito de um projeto, até o dia 11 de abril. Todas as inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do evento.

Idealizado por Enock Carvalho e Matheus Farias, diretores, roteiristas e produtores pernambucanos com vasta experiência no audiovisual, o CurtaLab surgiu em 2021 com o intuito de oferecer um laboratório intensivo para artistas em início de carreira, com foco nas principais áreas para a realização de curtas-metragens. Nos encontros, os participantes têm acesso a aulas, troca de experiências com profissionais da área, rodas de conversa, entre outras ações formativas.

“O CurtaLab é voltado para a experimentação e para que esses novos realizadores, que estão iniciando suas carreiras, busquem seu estilo, traço autoral. E o curta-metragem é esse lugar de experimentar linguagem, narrativa e, a partir disso, encontrar um estilo próprio de contar histórias e realizar filmes”, pontuam Enock e Matheus.

Para participantes selecionados com projetos, serão oferecidas 12 vagas e os selecionados terão acesso, além de todas as atividades do laboratório, a consultorias voltadas para os seus filmes, conduzidas por cinco profissionais convidados.



Este ano, poderão ser inscritas propostas de todos os estados do Norte e Nordeste. Selecionados de fora de Pernambuco contarão com transporte aéreo, hospedagem e alimentação viabilizados pelo CurtaLab, durante os dias de realização do evento.

“Pela primeira vez, haverá participantes do Norte e do Nordeste presencialmente, com projetos em desenvolvimento ou pós-produção (em 2021, pessoas das duas regiões puderam ter acesso às atividades on-line). O intuito é promover um intercâmbio artístico e cultural entre os artistas das duas regiões, o que acabou se tornando um pilar desta edição”, reforçam os idealizadores, que também atuam como diretores e tutores no laboratório de desenvolvimento de curtas-metragens.

A segunda modalidade, que contempla 18 vagas, é voltada para pessoas sem projetos de curtas-metragens e é exclusiva para residentes em Pernambuco. Os participantes terão acesso a todas as atividades do CurtaLab, exceto às consultorias. As inscrições podem ser feitas até o dia 11 de abril. Ao todo, o evento contará com 30 selecionados.

Durante os quatro dias de imersão do CurtaLab, serão abordados diversos temas, das principais etapas da criação dos filmes, com um enfoque mais robusto na área de roteiro.



Segundo Enock e Matheus, por se tratar da base dos projetos, a escrita e o desenvolvimento do roteiro serão aprofundadas, além das aulas, nos Encontros de Desenvolvimento (para os participantes selecionados com projetos), nas aulas e no ciclo Conversas de Cinema, cujos convidados serão diretores e roteiristas com vasta experiência que compartilharão suas experiências.

A programação completa do 3º CurtaLab, que é inteiramente gratuita, será divulgada em breve, no site e no Instagram da iniciativa (@curtalab). O projeto conta com produção executiva de Rose Lima e coordenação de produção de Arícia Alves.

O 3º CurtaLab - Laboratório de Desenvolvimento de Curtas-Metragens é uma realização da Gatopardo e conta com incentivo da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Funcultura Audiovisual, Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco.

Sobre a Gatopardo:

A Gatopardo Filmes é uma produtora brasileira fundada em 2016 pelos cineastas Enock Carvalho e Matheus Farias, focada em criar obras audiovisuais que exploram possibilidades estéticas e narrativas. A produtora recebeu mais de 60 prêmios, com filmes exibidos em grandes festivais como Sundance, BFI Flare London e Festival do Rio. Produziu curtas como "Queimando por Dentro" (2024) e "Inabitável" (2020). Atualmente, prepara o primeiro longa-metragem ficcional dos diretores.

Sobre os idealizadores:

Matheus Farias é cineasta, produtor e montador de cinema. Montou “O Agente Secreto” (2025) e “Retratos Fantasmas” (2023), ambos dirigidos por Kleber Mendonça Filho, além de “Eros”, dirigido por Rachel Daisy Ellis e "Propriedade”, dirigido por Daniel Bandeira. É um ex-aluno do Berlinale Talents 2024.

Enock Carvalho é diretor, roteirista, produtor e especializou-se em marketing para cinema, tendo trabalhado no lançamento de grandes filmes brasileiros, como “Bacurau” (2019), de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. É ex-aluno da Locarno Industry Academy. Iniciou sua carreira como crítico de cinema entre 2010 e 2015. Hoje, dedica-se exclusivamente à sua carreira como cineasta e produtor.

SERVIÇO:

3º CurtaLab - Laboratório de Desenvolvimento de Curtas-metragens

Quando: de 22 a 25 de abril de 2025

Período de inscrições: Até 4 de abril para participantes com projetos de curtas-metragens/ Até 11 de abril para participantes sem projetos de curtas-metragens

Gratuito

Informações e inscrições pelo site

Instagram: @curtalab

