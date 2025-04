A- A+

Cinema CurtaLab promove imersão criativa para cineastas iniciantes e encontros com grandes nomes do cinema 3ª edição do Laboratório de Desenvolvimento de Curtas-Metragens acontece de 22 a 25 de abril. Gabriel Mascaro e Juliana Rojas estão na programação

A terceira edição do CurtaLab - Laboratório de Desenvolvimento de Curtas-Metragens ocupa o Izi Corporate House, no Bairro do Recife, de 22 a 25 de abril, oferecendo uma imersão no universo cinematográfico para cineastas em início de carreira.



Além das aulas, consultorias e mentorias para projetos selecionados, a iniciativa promove as Conversas de Cinema, encontros abertos ao público com grandes nomes do audiovisual brasileiro, como Gabriel Mascaro (PE), Bárbara Wagner (PE) e Juliana Rojas (SP).



O time de convidados conta ainda com Fábio Leal (PE) e Aleksei Abib (DF). O projeto é uma realização da Gatopardo, dos diretores e roteiristas Enock Carvalho e Matheus Farias, que serão mentores e consultores dos projetos.

A escassez de formação e de espaços de trocas com profissionais experientes da área estão entre as principais dificuldades para jovens cineastas.



Diante desse cenário, o CurtaLab foi pensado como uma experiência intensiva e enriquecedora, que oferta não só ações formativas, mas também de reflexão e de conexões.



Desde 2021, o laboratório vem se tornando uma referência para jovens realizadores e amantes do cinema. Na sua 3ª edição, a iniciativa apresenta aulas de roteiro, direção, produção e distribuição, encontros de networking e conversas com artistas convidados.

Para a terceira edição, foi aberta uma chamada pública que, pela primeira vez contemplou, além de Pernambuco, todos os estados do Norte e do Nordeste, fortalecendo as conexões entre as regiões. Foram recebidas mais de 400 inscrições, das quais 12 projetos de curta-metragem em desenvolvimento ou pós-produção foram selecionados para receber, além das atividades, mentorias exclusivas.

Fora de Pernambuco foram selecionados quatro projetos: "Há de se encantar para permanecermos vivos", de Rayane Penha (AP); "Curumim", de Pedro Guimarães (AM); "A Fome dos Siris, de Karol Azevedo (BA) e "Melô de Iga" de Marina Bonifácio (AL).

De Pernambuco, foram escolhidos "A Casa Geminada", de Mariene Belarmino; "A Última Locadora do Bairro", de Eduardo Gomes; "Batoki - Noite Sem Lua", de Karkará Tunga; "Conduzido", de Felipe César de Almeida; "Histórias Afundadas", de Pedro Ferreira; "O dia em que engoli minha juventude", de Guga Patriota; "O Navio", de Lia Letícia; e "Uma Conexão Alemã de Tecidos", de Douglas Henrique.

Além dos idealizadores do CurtaLab, Enock Carvalho e Matheus Farias, que têm no currículo filmes celebrados, como “Inabitável”, premiado no Festival de Gramado e apresentado no Festival de Sundance, nos Estados Unidos, e “Caranguejo Rei”, participarão das consultorias Juliana Rojas (diretora de longas como “Trabalhar Cansa” e “Cidade; Campo”), Fábio Leal (diretor de filmes como “Reforma” e “Seguindo Todos os Protocolos”) e Aleksei Abib (roteirista de “A Via Láctea” e script-doctor de “Elena”, entre outros).

Além dos selecionados com projetos, foram escolhidos outros 18 cineastas e amantes do cinema para participar das ações gerais, totalizando 30 participantes.

Conversas de Cinema:

Outro destaque da programação do CurtaLab são as “Conversas de Cinema”, encontros com profissionais renomados do audiovisual brasileiro que compartilharão suas experiências na área.



Os bate-papos abertos ao público geral acontecerão sempre às 16h30, no Izi Corporate House, com ingressos gratuitos distribuídos uma hora antes de cada sessão, sujeito à lotação do espaço. Para garantir a acessibilidade comunicacional para pessoas surdas e ensurdecidas, as “Conversas de Cinema” contarão com intérpretes de Libras.

Na terça-feira (23/04), o convidado é o cineasta pernambucano Gabriel Mascaro. Em fevereiro, o diretor e roteirista foi premiado com o Urso de Prata no Festival de Berlim por “O Último Azul”, sua obra mais recente. A filmografia de Mascaro inclui ainda filmes em curta e longa-metragem, documentários e ficções, a exemplo de “Um Lugar ao Sol” e “Boi Neon”.

Na quarta-feira (23/04), a convidada é Bárbara Wagner, que partilhará sobre o seu trabalho junto a Benjamin de Burca (Alemanha). A dupla é responsável pela direção de curtas celebrados e premiados, como “Swinguerra, “Terremoto Santo” e “Estás Vendo Coisas”. Suas obras já foram exibidas em festivais como o de Berlim e Locarno e também fazem parte de coleções permanentes de instituições como Museu Reina Sofia (Espanha) e MoMA (Estados Unidos).

Na quinta-feira (24/04), Juliana Rojas conversa sobre suas experiências como roteirista e diretora, com vasta experiência na realização de curtas, longas e séries. Seu filme mais recente é o longa “Cidade; Campo”, vencedor de Melhor Direção da seção Encounters do Festival de Berlim e Prêmio da Crítica do Festival de Gramado, em 2024. Seu currículo inclui ainda curtas como “O Duplo” e longas como “As Boas Maneiras” (este, ao lado de Marcos Dutra).

O 3º CurtaLab - Laboratório de Desenvolvimento de Curtas-Metragens é uma realização da Gatopardo e conta com incentivo da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Funcultura Audiovisual, Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco e apoio do Izi Corporate House e Experimento Produções.

Sobre a Gatopardo

A Gatopardo Filmes é uma produtora brasileira fundada em 2016 pelos cineastas Enock Carvalho e Matheus Farias, focada em criar obras audiovisuais que exploram possibilidades estéticas e narrativas.



A produtora recebeu mais de 60 prêmios, com filmes exibidos em grandes festivais como Sundance, BFI Flare London e Festival do Rio. Produziu curtas como "Queimando por Dentro" (2024) e "Inabitável" (2020). Atualmente, prepara o primeiro longa-metragem ficcional dos diretores.

Sobre os idealizadores

Matheus Farias é cineasta, produtor e montador de cinema. Montou “O Agente Secreto” (2025) e “Retratos Fantasmas” (2023), ambos dirigidos por Kleber Mendonça Filho, além de “Eros”, dirigido por Rachel Daisy Ellis e "Propriedade”, dirigido por Daniel Bandeira. É um ex-aluno do Berlinale Talents 2024.



Enock Carvalho é diretor, roteirista, produtor e especializou-se em marketing para cinema, tendo trabalhado no lançamento de grandes filmes brasileiros, como “Bacurau” (2019), de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. É ex-aluno da Locarno Industry Academy. Iniciou sua carreira como crítico de cinema entre 2010 e 2015. Hoje, dedica-se exclusivamente à sua carreira como cineasta e produtor.

SERVIÇO:

3º CurtaLab - Laboratório de Desenvolvimento de Curtas-Metragens

Quando: de 22 a 25 de abril de 2025

Onde: Izi Corporate House (Av. Cais do Apolo, 455, Bairro do Recife)

Conversas de Cinema:

22/04, às 16h30 - Gabriel Mascaro

23/04, às 16h30 - Bárbara Wagner

24/04, às 16h30 - Juliana Rojas

Gratuito, com distribuição dos ingressos 1h antes da atividade, na recepção

Mais informaçõe pelo site e @curtalab (Instagram)

