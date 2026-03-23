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CINEMA

Curtas pernambucanos são selecionados para festival internacional que qualifica filmes para o Oscar

A 35ª edição do Festival Curta Cinema, que começa nesta quarta-feira (25), no Rio de Janeiro, reúne produções de 33 países

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"Os Arcos Dourados de Olinda", de Douglas Henrique, está na Competição Nacional"Os Arcos Dourados de Olinda", de Douglas Henrique, está na Competição Nacional - Foto: Divulgação

Quatro filmes pernambucanos estão na programação do 35º Festival Curta Cinema - Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro. O evento, que ocorre desta quarta-feira (25) até 1º de abril, no cinema Estação NET Rio, qualifica duas produções para disputarem uma vaga no Oscar nas categorias de curta-metragem.

As obras realizadas em Pernambuco fazem parte de diferentes mostras dentro da programação. Na Competição Nacional, por exemplo, um dos destaques é “Os Arcos Dourados de Olinda”, de Douglas Henrique. O filme, que é construído a partir de imagens de arquivo restauradas, investiga o mito em torno da primeira unidade do McDonald’s a falir no mundo, localizada na cidade histórica.

Dois títulos do estado participam da Competição Primeiros Quadros, que é dedicada a novos realizadores. Em “Os Ursos e Nós”, Maria Acselrad propõe um ensaio etnográfico e sensorial sobre a tradição carnavalesca da La Ursa. Já “Trincheiras”, de Lucas da Rocha e Maria Clara Almeida, mostra como a solidariedade feminina e a coletividade garante a festa de aniversário da pequena Jade Nicole, mesmo com a mãe trabalhando fora, na periferia do Recife.
 

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O curta de animação “Medo Monstro”, de Andrew Gledson e Eduardo Padrão, está na mostra Sessão Escolas. A produção conta a história de uma menina que enfrenta seus medos diante de um cenário ameaçador, abordando temas como empatia, coletividade e consciência social.

Participam desta edição do Festival Curta Cinema 130 obras de realizadores de 33 países e 15 estados brasileiros. Fundado em 1991, o evento é uma importante vitrine internacional para curtas-metragens. 

Seguindo as regras da Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), os dois principais prêmios do festival - o Grande Prêmio da Competição Nacional e o Grande Prêmio da Competição Internacional - são considerados “Oscar Qualifying”. Isso significa que os títulos vencedores tornam-se elegíveis para consideração nas categorias de curta-metragem. 

*Com informações da assessoria de imprensa. 

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