Curtida, viagens e 'aulas' de português: a história de amor entre Shawn Mendes e Bruna Marquezine
Aproximação entre os artistas começou discretamente em 2017 com algumas interações em festival de música
Shawn Mendes e Bruna Marquezine estão realmente entregues ao amor. Não que não soubéssemos que o cantor canadense e a atriz estivessem em um romance, mas somente dias atrás é que eles deixaram os rumores para trás e assumiram publicamente o relacionamento nas redes sociais. Uma publicação do artista, aliás, conquistou os fãs pelo jeito doce — inclusive, com ele mostrando que está aprendendo a falar português.
“Feliz aniversário, meu amor. Você é uma luz e uma mãe em todos os lugares por onde passa. Sem querer ser meloso demais, mas você realmente mudou a minha vida e eu sou muito, muito grato por você. Eu te amo muito, muito, muito! Todos nós te amamos”, escreveu.
Primeiros sinais
A história, no entanto, como se sabe, começou bem antes dos recentes flagras. Em setembro de 2017, pouco depois de se apresentar no Rock in Rio, Shawn passou a seguir Bruna no Instagram — ela, por sinal, já o seguia. Naquela edição do festival, um vídeo feito por um fã também levantou a possibilidade de um encontro entre os dois durante um outro show. No mês seguinte, Shawn curtiu uma foto publicada por Bruna.
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Rumores ganham força
Cerca de sete anos depois, os dois voltaram a chamar atenção, depois que foram apontados como um possível casal após o show de Shawn no Lollapalooza Brasil. Eles teriam marcado presença em um encontro reservado organizado por João Silva, filho de Faustão. Os amigos Sasha Meneghel e João Lucas também. Dias antes, Bruna havia publicado fotos de uma viagem pela Itália que receberam mais de 850 mil curtidas, incluindo interações do próprio Shawn.
Shawn pelo Brasil
A passagem do cantor pelo país ajudou a alimentar ainda mais as especulações. Ao longo de 29 dias, ele visitou diferentes estados, passou por Salvador, onde ficou na casa de Ivete Sangalo, acompanhou compromissos ligados à COP30 em Belém e depois foi para São Paulo. Na capital paulista, ele e Bruna foram vistos juntos durante o show de Dua Lipa, conversando mais juntinhos.
A proximidade chegou a ser comentada por Ivete, que brincou que Bruna seria sua “filha” e Shawn, o “genro”.
Idas e vindas
No fim de 2025, a dupla passou a ser vista com ainda mais frequência. Em 22 de novembro, Shawn apareceu em uma cobertura de hotel no Rio ao lado de uma mulher que seria a própria Bruna. No dia seguinte, os dois foram flagrados em um cinema de shopping e, segundo relatos publicados nas redes sociais, assistiram a “Wicked: parte 2”.
Em dezembro, o cantor voltou ao Rio, onde jantou e foi à praia com a atriz antes de seguir com ela para São Paulo. Depois de passar o Natal no Canadá, retornou ao Brasil no dia 27 e celebrou o Réveillon em Alagoas com Bruna, Sasha e João Lucas.
Romance para quem quer ver
Depois da virada do ano, Shawn passou a estar mais no Brasil. O cantor e Bruna foram vistos juntos em cafés da manhã, praias, partidas de altinha e viagens. Ele acompanhou a atriz no Carnaval do Rio e de Salvador, esteve no país durante a estreia de “Velhos bandidos”, em março, e voltou ao Rio em junho para passar o Dia dos Namorados com ela.
Após uma viagem pela África do Sul e pela Tanzânia com Sasha e João, Shawn retornou novamente ao Brasil. Agora, com a declaração publicada nas redes sociais, o romance que vinha sendo acompanhado por flagras e rumores ganhou confirmação pública.