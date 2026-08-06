Curtida, viagens e 'aulas' de português: a história de amor entre Shawn Mendes e Bruna Marquezine

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Shawn Mendes e Bruna Marquezine estão realmente entregues ao amor. Não que não soubéssemos que o cantor canadense e a atriz estivessem em um romance, mas somente dias atrás é que eles deixaram os rumores para trás e assumiram publicamente o relacionamento nas redes sociais. Uma publicação do artista, aliás, conquistou os fãs pelo jeito doce — inclusive, com ele mostrando que está aprendendo a falar português.

“Feliz aniversário, meu amor. Você é uma luz e uma mãe em todos os lugares por onde passa. Sem querer ser meloso demais, mas você realmente mudou a minha vida e eu sou muito, muito grato por você. Eu te amo muito, muito, muito! Todos nós te amamos”, escreveu.



Primeiros sinais

A história, no entanto, como se sabe, começou bem antes dos recentes flagras. Em setembro de 2017, pouco depois de se apresentar no Rock in Rio, Shawn passou a seguir Bruna no Instagram — ela, por sinal, já o seguia. Naquela edição do festival, um vídeo feito por um fã também levantou a possibilidade de um encontro entre os dois durante um outro show. No mês seguinte, Shawn curtiu uma foto publicada por Bruna.

Rumores ganham força

Cerca de sete anos depois, os dois voltaram a chamar atenção, depois que foram apontados como um possível casal após o show de Shawn no Lollapalooza Brasil. Eles teriam marcado presença em um encontro reservado organizado por João Silva, filho de Faustão. Os amigos Sasha Meneghel e João Lucas também. Dias antes, Bruna havia publicado fotos de uma viagem pela Itália que receberam mais de 850 mil curtidas, incluindo interações do próprio Shawn.

Shawn pelo Brasil

A passagem do cantor pelo país ajudou a alimentar ainda mais as especulações. Ao longo de 29 dias, ele visitou diferentes estados, passou por Salvador, onde ficou na casa de Ivete Sangalo, acompanhou compromissos ligados à COP30 em Belém e depois foi para São Paulo. Na capital paulista, ele e Bruna foram vistos juntos durante o show de Dua Lipa, conversando mais juntinhos.

A proximidade chegou a ser comentada por Ivete, que brincou que Bruna seria sua “filha” e Shawn, o “genro”.



Idas e vindas

No fim de 2025, a dupla passou a ser vista com ainda mais frequência. Em 22 de novembro, Shawn apareceu em uma cobertura de hotel no Rio ao lado de uma mulher que seria a própria Bruna. No dia seguinte, os dois foram flagrados em um cinema de shopping e, segundo relatos publicados nas redes sociais, assistiram a “Wicked: parte 2”.

Em dezembro, o cantor voltou ao Rio, onde jantou e foi à praia com a atriz antes de seguir com ela para São Paulo. Depois de passar o Natal no Canadá, retornou ao Brasil no dia 27 e celebrou o Réveillon em Alagoas com Bruna, Sasha e João Lucas.



Romance para quem quer ver

Depois da virada do ano, Shawn passou a estar mais no Brasil. O cantor e Bruna foram vistos juntos em cafés da manhã, praias, partidas de altinha e viagens. Ele acompanhou a atriz no Carnaval do Rio e de Salvador, esteve no país durante a estreia de “Velhos bandidos”, em março, e voltou ao Rio em junho para passar o Dia dos Namorados com ela.

Após uma viagem pela África do Sul e pela Tanzânia com Sasha e João, Shawn retornou novamente ao Brasil. Agora, com a declaração publicada nas redes sociais, o romance que vinha sendo acompanhado por flagras e rumores ganhou confirmação pública.

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