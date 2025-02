A- A+

Oscar 2025 Cynthia Erivo desmente rumores de apresentação de 'Wicked' com Ariana Grande no Oscar Atriz se surpreende com repercussão de informação falsa e garante que não cantará com colega durante a cerimônia de premiação

A notícia causou grande alvoroço entre os fãs: a cerimônia do Oscar de 2025 começaria com uma apresentação ao vivo de Cynthia Erivo e Ariana Grande, que interpretariam um medley de músicas do filme Wicked (2024), que ambas estrelam.

A ideia, no entanto, não foi discutida com as artistas envolvidas. Em entrevista à revista "Variety", Cynthia se manifestou sobre o assunto — ela garante que tudo não passa de um grande boato.

Cynthia Erivo — que está indicada ao prêmio de melhor atriz no Oscar, como concorrente de Fernanda Torres — esclareceu que não houve nenhum contato da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos, organizadora do evento, para tratar sobre esse tema.

"Por que todo mundo está falando isso? Não sei de onde veio", disse a atriz, conhecida pelo papel de Elphaba, a bruxa verde, em "Wicked". A declaração foi dada enquanto ela estava no tapete vermelho do Critics' Choice Awards.

"Isso me parece mais o desejo pessoal de alguém. Por que, em nome de Deus, iríamos cantar no Oscar?", questionou, em tom de surpresa. "Não sei por que faríamos isso, já que nossa música não está indicada. Isso não acontece. Não sei o que dizer", completou.

A atriz se referia ao fato de que as músicas de Wicked não são originais, uma vez que são adaptações de canções da versão teatral da Broadway.



A categoria de melhor canção original exige que as músicas sejam criadas especialmente para o filme. Embora "Wicked" tenha sido indicado em outras categorias, como melhor trilha sonora — que envolve a música incidental sem letra —, as faixas não se encaixam nos critérios de canção original.

A decisão da Academia de não incluir apresentações das músicas indicadas, uma tradição das últimas edições da premiação, alimentou especulações entre os fãs sobre a possibilidade de outras performances ao longo da cerimônia.

Veja também