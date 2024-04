D23 Brasil: confira a data e o local do maior evento para fãs da Disney

A- A+

A D23 - Uma Experiência Disney, o maior evento para fãs da companhia, vai acontecer no Brasil pela primeira vez, em 2024. As datas oficiais foram anunciadas nesta quarta-feira (10), e a experiência está marcada para os dias 8, 9, 10 de novembro no Transamérica Expo Center, em São Paulo.

Desde 2009, o D23 realiza a experiência voltada para fãs em Anaheim, na Califórnia, mas o evento é inédito na América Latina. Prometendo reunir o melhor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars entre outros produtos de sucesso da empresa, o público vai poder vivenciar painéis, novidades, atrações interativas e produtos exclusivos.

Apesar do anúncio de datas e local, ainda não foram divulgadas informações sobre a compra de ingressos.

O D23 é o fã clube oficial da The Walt Disney Company, inaugurado em 2009. No nome, temos a letra ''D'' representando Disney e o número ''23'' referenciando ao ano de 1923, que é a data de fundação da Walt Disney, na Califórnia, com abertura do primeiro estúdio em Hollywood e se estabeleceu como pioneira na indústria de animação.

