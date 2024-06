D23 Brasil: venda geral de ingressos para feira da Disney começa nesta sexta (14)

A- A+

A feira da Disney D23, que será promovida pela primeira vez na América Latina, em novembro, em São Paulo, abriu a venda de ingressos para o público geral, nesta sexta-feira (14).



O evento, que é uma extensão global da experiência promovida desde 2009 pelo clube de fãs oficial da The Walt Disney Company, o D23, traz as últimas novidades da Disney para os fãs do estúdio.

Sobre a D23 Brasil

O nome "D23" tem um significado peculiar: o "D" remete à Disney, enquanto o "23" faz referência ao ano de 1923, quando Walt Disney fundou seu primeiro estúdio em Hollywood.

O evento será promovido pela primeira vez na América Latina, com São Paulo escolhida como a cidade-sede. A feira ocupará o Transamérica Expo Center, na zona sul de São Paulo, nos dias 8, 9 e 10 de novembro.

Durante três dias, serão oferecidos painéis especiais, com conteúdos exclusivos sobre cinema e streaming da Disney. O evento contará, ainda, com uma megaloja vendendo mais de 600 produtos desenvolvidos especialmente para a ocasião.

Haverá também áreas interativas com experiências e atividades das marcas parceiras.



Onde comprar ingressos?

As vendas gerais começam após dois dias de pré-venda exclusiva para os clientes dos cartões de crédito e débito Bradesco/Visa, cujos ingressos já se esgotaram.

Além dos ingressos diários, haverá a opção de adquirir o Magic Pass, que garante acesso aos três dias do evento. Durante a pré-venda, os clientes Bradesco/Visa têm 20% de desconto. A partir do dia 14 de junho, o desconto será de 10%. Os ingressos estarão disponíveis no site da D23.

Valores

Sexta-feira (8 de novembro)

Meia-entrada: R$ 174,95

Inteira: R$ 349,90



Sábado (9 de novembro)

Meia-entrada: R$ 199,95

Inteira: R$ 399,90



Domingo (10 de novembro)

Meia-entrada: R$ 199,95

Inteira: R$ 399,90

Magic Pass - passaporte para os três dias de evento

Meia-entrada: R$ 499,95

Inteira: R$ 999,90





