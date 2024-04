A- A+

CELEBRIDADES Da "ereção" de Ricky Martin aos atrasos que irritam fãs: turnê de Madonna continua nas manchetes Artista segue sua turnê 'Celebration', aplaudida pela crítica e pelo público, que traz celebridades ao palco e terminará em menos de um mês com gigantesco evento gratuito no Rio

Falta menos de um mês para a atual turnê de Madonna, Celebration Tour, terminar com um gigantesco show gratuito na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, que promete ser um dos eventos da década no Brasil. O espetáculo tem recebido críticas quase unânimes e entusiasmadas, que celebram a energia da cantora aos 65 anos, o irresistível catálogo de músicas que preenchem o concerto (todas clássicas da pop das últimas quatro décadas) e a encenação milimétrica.

Tal como tem acontecido com todas as apresentações de Madonna, as polêmicas que aparecem ao longo de cada show também servem de alimento para a imprensa cultural e social, que quase todas as semanas tem publicado artigos sobre o que se passa nos palcos de Madonna.

As participações especiais de rostos famosos são comemoradas especialmente no momento do show, quando Madonna canta seu clássico "Vogue". Para isso, ela organiza um show de seus dançarinos no qual ela é jurada. E, para ajudá-la nessa tarefa e avaliar os dançarinos, ela costuma ser acompanhada por alguma figura.

Já acompanharam a cantora Jean Paul Gaultier, Donatella Versace, Pamela Anderson, Stella McCartney, Julia Garner, Amy Schumer, Cardi B, Jeremy Scott ou David Harbor. Em Los Angeles, subiu ao palco Kylie Minogue, com quem ela cantou, criando um daqueles momentos históricos para os fãs do pop. Ricky Martin foi o convidado na última terça, no Kaseya Center, em Miami, e segundo as redes sociais e alguns portais internacionais, exibiu uma ereção generosa, resultado (provavelmente) das danças eróticas.

É óbvio pelas imagens que essa suposta reação que fez do cantor um trending topic na rede social X (antigo Twitter) se deve a um vinco nas calças, mas a comoção é, de qualquer forma, um bom termômetro para medir o quanto eles continuam a interessar às apresentações de Madonna, tantas vezes acusadas de irrelevantes pela imprensa musical, e a infalibilidade de uma fórmula que, por ser mais antiga que a própria fama, não nos impede de esquecermos dela: em vez de colocar um famoso, coloque dois.



Comemoração, mas com imprevistos

A turnê causou polêmica antes de começar. Embora em janeiro de 2023 fãs ao redor do mundo tenham esgotado os ingressos e a Celebration Tour tenha se tornado a turnê mais vendida da história (a cantora mais tarde acrescentaria datas adicionais devido à recepção excepcional), o susto chegou em 28 de junho de 2023. Duas semanas antes da data de abertura inicialmente planejada, em Vancouver, Madonna foi internada na UTI com uma infecção grave e teve que suspender a turnê.

Durante duas semanas parecia que a turnê mais esperada do ano não iria acontecer. Menos de duas semanas depois, a cantora anunciou que a suspensão não ocorreria: ela simplesmente alteraria as datas da turnê para começar um pouco mais tarde na Europa, para poder se recuperar e estendê-la até a primavera de 2024.

“Eu não queria decepcionar ninguém que tivesse comprado ingressos para meus shows. Nem aqueles que trabalharam incansavelmente comigo nos últimos meses para criar meu espetáculo. Odeio decepcionar alguém”, escreveu ela em sua conta no Instagram.

Mas ela logo decepcionaria. Embora no primeiro show da turnê, no dia 14 de outubro, em Londres, tenha havido um atraso de meia hora devido a dificuldades técnicas pelas quais a artista pediu desculpa ("Isto é exatamente o que não quer que aconteça na sua noite de estreia", reclamou ao público), atrasos de até duas horas passaram a ser a regra. Aliás, Madonna carrega isso de turnês anteriores: ocorreu em sua Rebel Heart (2015) e Madame X (2019-2020), que viram atrasos de até duas horas e meia, que levaram o público a reclamar nas redes sociais, vaiá-la nos próprios shows e, em alguns casos, a processar a artista.

Algo que se repetiu em janeiro passado, quando dois fãs de Nova York a processaram por enganar seu público sobre o horário de início do show e deixar seus fãs, segundo a ação, “presos no meio da noite” e em dificuldade com as “limitações do transporte público e custos mais elevados do transporte privado”, além de destacar que, como os shows acontecem durante a semana, os atrasos afetam especialmente quem precisa acordar cedo para trabalhar no dia seguinte. Em resposta, os advogados da artista afirmaram que ter que “acordar cedo para ir trabalhar” não é um “dano” jurídico pelo qual uma pessoa possa ser processada.

Madonna chegou atrasada para todos os seus shows de celebração, isso é verdade, às vezes irritantemente atrasada. Mas quando ela chega, dá ao público, pela primeira vez na carreira, exatamente o que ele procura: todos os seus sucessos, um após o outro, com dezenas de dançarinos desfilando em um palco gigantesco. Além disso, neste show, esteve mais próxima do que nunca do seu público, dedicando vários momentos em cada concerto a rever sua carreira e sua vida, de cerveja na mão e personalizando cada momento da sua apresentação.

Mas talvez em Los Angeles ela tenha se arrependido dessa proximidade. No Kia Forum, ela olhou para uma mulher que estava sentada na primeira fila e deixou escapar: “O que você está fazendo sentada aí?” Logo percebeu que a fã estava em uma cadeira de rodas. “Ah, ok, ok. Isso tem sido politicamente incorreto. Sinto muito. Estou feliz que você veio".

O rápido e sincero pedido de desculpas não impediu que a situação enchesse os noticiários da mídia sensacionalista no dia seguinte. O TMZ ainda trazia uma estranha exclusividade na capa: conversando com a fã supostamente indignada, chamada Vanessa Gorman. Ela encerrou a polêmica com uma frase muito clara: “Não fiquei ofendida”.

A turnê terminará com um gigantesco show na praia de Copacabana, que também será gratuito (um banco financia e patrocina). Espera-se que se torne o show ao vivo com maior número de espectadores de sua carreira. Até dois milhões de pessoas devem comparecer. Não há ingressos, não há turnos, quem chegar primeiro, vai primeiro. As medidas de segurança serão variadas, e, segundo os setores hoteleiros da cidade, as reservas para esse fim de semana aumentaram 30% apenas com os rumores do concerto, antes da confirmação oficial, em março. Certamente leremos sobre as anedotas que ocorrem dentro e fora do palco durante dias.

