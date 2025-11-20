A- A+

CELEBRIDADES Da "farofa com cervejinha" a folga na Bahia: como Dua Lipa, Shawn Mendes e cia provaram merecer CPF Artistas vieram ao Brasil e ganharam a simpatia dos brasileiros por sua admiração pela cultura nacional

Alguns artistas internacionais já provaram, de sobra, que merecem sim um CPF cultural. Aliás, a expressão já é um conhecido jargão na internet, usado aos montes pelos internautas para elogiar famosos que visitam o Brasil e se mostram grandes admiradores da nossa cultura.



Atualmente, quem está por essas terras é Dua Lipa, que realiza shows em capitais do país, e Shawn Mendes, que chegou há algumas semanas e parece querer ficar um tempinho por aqui.

No show em São Paulo no último fim de semana, Dua Lipa recebeu os brasileiros Caetano Veloso e Carlinhos Brown no palco. Ela até cantou em português em sua apresentação.



Depois, ela não parou e continuou a noite em uma festa de música eletrônica (o Circoloco), em Indaiatuba, a quase 100 km da capital. Nos dias de folga, já no Rio, a cantora parou em restaurantes conhecidos — onde internautas até identificaram, em tom de brincadeira, que ela estava “botando uma garfada de farofa e tomando uma cervejinha para desentalar”.

APENAS DUA LIPA COMENDO UM ESPETINHO E TOMANDO UM CHOPE NO RIO!!! pic.twitter.com/dTE5kL3rR3 — Dua Lipa Brasil (@dualipabrasil) November 18, 2025

Já Shawn Mendes chegou ao Brasil há algumas semanas, para se apresentar no Earthshot Prize 2025, premiação criada pelo príncipe William.



A cerimônia, no dia 5, foi no Rio de Janeiro. Depois disso, já passou por Salvador (onde encontrou Ivete Sangalo e Carlinhos Brown), Belém (onde visitou uma aldeia indígena) e São Paulo. Aliás, o momento na capital baiana não foi o único momento com a cantora de axé: ele realmente se hospedou na casa da artista.





“Ele foi lá em casa, lavou os pratos, cuidou das crianças”, brincou Ivete em participação no programa “Domingão com Huck” sobre o período do canadense em sua casa.

Chris Martins é outro que bem poderia ter um CPF próprio. O vocalista da banda inglesa Coldplay já declarou diversas vezes o quanto gosta do país. “Fazer show aqui é como chegar ao paraíso. O Brasil tem sua magia particular. Todo dia aqui é um presente”, disse ele em uma entrevista ao Venus Podcast em 2023. Na ocasião, ele afirmou ser fã de Sandy e Seu Jorge.

Neste ano, ele esteve novamente no Brasil, durante o Global Citizen Amazônia, e até tateou um português. “Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, em Belém. Desculpem, eu me sinto um idiota tentando falar português com vocês”, brincou. “Estou tão feliz de ver vocês, e é muita sorte estar aqui no Brasil vendo essa cidade tão bonita. Muito obrigado por estarem aqui, nesse calor, e apoiando essas pessoas incríveis.”

Em sua última passagem pelo Brasil no ano passado, Bruno Mars pintou e bordou. Admirador da cultura brasileira, o artista se esbaldou na culinária do país e visitou pontos turísticos e regiões boêmias em sua passagem por solo tupiniquim. Em São Paulo, ele passou praticamente irreconhecível, num bar na Vila Madalena, pouco depois de desembarcar na cidade. Em um botequim, ele bebericou várias doses de cachaça e “bateu”, sem esforço, pelo menos uma dezena de petiscos diferentes.



Ao se despedir do país, ele publicou um vídeo em que aparece cantando (e dançando) um funk em português. Nas imagens, Bruno Mars aparece tatuando o desenho do Cristo Redentor no peito; dançando na rua de uma comunidade em Belo Horizonte; posando com um cachorro vira-lata caramelo, um dos símbolos do país; comendo pão de queijo... E rebolando, rebolando muito, muitíssimo.

