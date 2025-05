''Da magia à sedução'' ganhará continuação com retorno de Sandra Bullock e Nicole Kidman

"Da magia à sedução" (1998) ganhará uma sequência quase três décadas após seu lançamento. A Warner Bros. Pictures anunciou em suas redes sociais que está desenvolvendo uma continuação e confirmou que Sandra Bullock e Nicole Kidman irão retornar aos papéis das irmãs Sally e Gillian Owens, descendentes de uma longa linhagem de bruxas.

"O feitiço está lançado. A data está marcada. Sandra Bullock e Nicole Kidman retornam. Só nos cinemas em 18 de setembro de 2026", anunciou o estúdio em seu perfil no X.

The spell is cast. The date is set. Sandra Bullock and Nicole Kidman return. Only In Theaters September 18, 2026.



Rewatch the original #PracticalMagic now streaming on MAX. pic.twitter.com/SfPT1DduLX