FAMOSOS Dá pra voltar atrás? Cinco casais famosos que se arrependeram do divórcio De Ben Affleck a Johnny Depp, eles protagonizaram histórias de arrependimento, autocrítica e vínculos que não chegaram a se encerrar completamente

Em Hollywood, onde as histórias de amor costumam ser tão intensas quanto passageiras, o divórcio é algo comum. No entanto, em muitos casos, o arrependimento vem depois.



De declarações sinceras em entrevistas a gestos contundentes, várias celebridades reconheceram publicamente que seus fracassos amorosos foram resultados de decisões precipitadas, equivocadas ou imaturas. De Ben Affleck a Johnny Depp, cinco casos em que o arrependimento chegou quando já não havia volta.

Ben Affleck e Jennifer Garner

Ben Affleck e Jennifer Garner foram um dos casais mais queridos de Hollywood. Eles se conheceram em 2000 durante as filmagens do filme "Pearl Harbor", no qual ele interpretou o capitão Rafe McCawley e ela fez uma pequena participação como enfermeira. No entanto, naquela época a atriz era casada com Scott Foley. Quatro anos se passaram até que a vida os encontrasse solteiros (ele vinha de um noivado fracassado com Jennifer Lopez) e começassem um relacionamento que foi além da amizade.





Em 2005, os atores selaram o amor com uma cerimônia nas Ilhas Turks & Caicos e, depois, se tornaram pais de Violet, Seraphina e Samuel. Dias após o décimo aniversário de casamento, o casal se separou em meio a rumores de crise e problemas com vícios. “Após muita reflexão e consideração cuidadosa, tomamos a difícil decisão de nos divorciar. Seguimos em frente com amor e amizade, e com o compromisso de criar nossos filhos juntos”, disseram em um comunicado conjunto.

Em 2020, o protagonista de "Argo" reconheceu em entrevista ao The New York Times que seu divórcio de Garner foi “o maior arrependimento” de sua vida. Ele falou sobre a dor, a culpa e a perda emocional que o fim do casamento representou e culpou o álcool pelo fracasso da relação: “O que aconteceu foi que comecei a beber cada vez mais quando meu casamento estava se desfazendo. Meu consumo de álcool, obviamente, criou ainda mais problemas conjugais”, confessou. “Tenho vergonha, dói, é algo que ainda pesa para mim”, acrescentou, arrependido.

Embora nunca tenham reatado como casal, Affleck e Garner construíram uma relação sólida como pais, que se mantém até hoje. Inclusive, ela foi um pilar fundamental na reabilitação do ator. “Não é muito saudável para mim ficar obcecado com fracassos, recaídas e me punir. Sem dúvida, cometi erros. Sem dúvida, fiz coisas das quais me arrependo. Mas é preciso se levantar, aprender com isso, aprender mais e tentar seguir em frente”, disse o galã antes de dar uma nova chance ao amor com J.Lo.

Johnny Depp e Vanessa Paradis

Eles nunca se casaram, mas compartilharam 14 anos juntos, tiveram dois filhos e levaram uma vida familiar longe do barulho de Hollywood. Johnny Depp e Vanessa Paradis se conheceram em 1998, em Paris, quando ela já era uma estrela na França e ele atravessava uma fase de instabilidade emocional. “Ela me deu uma família, me deu filhos, me deu raízes. Me deu tudo o que eu nunca soube que precisava”, confessou o protagonista de Piratas do Caribe em entrevista à Vanity Fair. “Ela me salvou. Me salvou de mim mesmo”, revelou, acrescentando que seu maior orgulho não eram seus filmes, mas sua família.

Após a separação, em 2012, Johnny Depp enfrentou uma série de conflitos pessoais, legais e midiáticos que o fizeram sentir falta daquela vida tranquila e pacífica que tinha com a mãe de seus filhos. Com o passar dos anos, o ator se referiu à ex como “o amor mais puro de sua vida” e reconheceu que com ela havia encontrado uma estabilidade que nunca mais voltou a ter. “Com ela tive uma vida real. Uma vida de verdade. Não uma vida de filme”, afirmou. “Nunca voltei a encontrar aquela paz. Nunca voltei a encontrar aquela estabilidade (…) Perder isso foi como perder o lar”, admitiu, em um claro sinal de que essa ruptura foi uma perda irreparável em sua vida.

Nicolas Cage e Patricia Arquette

Nicolas Cage e Patricia Arquette se conheceram em um restaurante na década de 1980. Ao vê-la, o ator a pediu em casamento — algo que a atriz recusou imediatamente.

Patricia Arquette e Nicolas Cage em 'Vivendo no Limite' — Foto: Divulgação



“Nick me disse: ‘Faça uma lista de dez coisas, como se fosse uma missão. Se eu conseguir todas, você se casa comigo’”, relembrou ela em entrevista à revista Cosmopolitan. Arquette aceitou o desafio e escreveu uma lista de coisas que considerava impossíveis. Para sua surpresa, elas começaram a chegar, uma a uma, à sua casa. Ainda assim, ela não aceitou a proposta. “Éramos apenas crianças, eu tinha 19 anos”, explicou a atriz.

Os dois mantiveram uma relação cordial até que, em 1995, ela tomou a iniciativa: “Agora estou pronta para casar”, disse por telefone. A relação foi tão intensa quanto instável, e o casal se separou seis anos depois. “Éramos jovens, impulsivos e não soubemos cuidar disso”, contou o ator certa vez. Embora Cage nunca tenha declarado explicitamente arrependimento pelo divórcio, frases como “Patricia foi uma das grandes mulheres da minha vida. Eu a amei profundamente” e “Se eu tivesse sido mais maduro, muitas coisas teriam sido diferentes” indicam que a separação foi mais consequência da inexperiência do que da falta de amor.

Courteney Cox e David Arquette

Courteney Cox e David Arquette se conheceram em uma festa antes das filmagens de "Pânico". Para ele, foi amor à primeira vista; para ela, foi preciso conviver no set para perceber que ele era o parceiro ideal.



Courteney Cox e David Arquette em 'Pânico' — Foto: Divulgação



Em 1999, o casal se casou em San Francisco e, cinco anos depois, deu as boas-vindas à filha, Coco. Em 2010, um comunicado divulgado pelos atores alertou sobre uma crise que terminou em separação: “Continuamos sendo melhores amigos e pais responsáveis de nossa filha e ainda nos amamos profundamente. À medida que avançamos nesse processo, estamos determinados a usar a gentileza e a compreensão para superar isso juntos”, explicaram à imprensa.

Durante o período em que estiveram separados, Arquette entrou em um programa de reabilitação, com o apoio dela: “Admiro muito David e sua decisão de assumir o controle e melhorar sua vida”, declarou à revista People. O ator, por sua vez, nunca descartou uma reconciliação. “Quero que ela seja feliz. Se ser a melhor pessoa possível não a fizer feliz comigo, com quem ela precisa estar, com o que quer que esteja buscando, isso ainda está por se ver”, disse no programa de Oprah Winfrey, dando a entender seus esforços para fazer o relacionamento funcionar novamente.

O divórcio, porém, foi oficializado em 2013. “Quando você ama alguém, quer que ela seja feliz, mesmo que não seja com você”, afirmou Cox, acrescentando que ambos tentaram salvar o casamento: “No divórcio sempre há arrependimentos. Ficamos casados por muito tempo, então não é que não tenhamos tentado.”

Will Smith e Sheree Zampino

Antes de se casar com Jada Pinkett Smith — e de se tornar uma das maiores estrelas de Hollywood —, Will Smith foi casado com Sheree Zampino. A relação com a modelo e atriz durou três anos, entre 1992 e 1995, e desse amor nasceu Trey, seu filho mais velho. Segundo o próprio ator, a separação foi um de seus maiores fracassos. “Com Sheree e Trey, foi um momento muito difícil. O divórcio foi a pior coisa da minha vida adulta; foi o meu maior fracasso. Sofri muito na vida adulta, mas nada se compara ao fracasso de me divorciar da mãe do meu filho de dois anos”, revelou em 2020 durante um episódio do Red Table Talk. “Tomei decisões a partir da imaturidade, não do amor”, acrescentou, sugerindo que foi ele quem decidiu terminar a relação.

Em sua autobiografia, publicada um ano depois, Will voltou a expressar arrependimento e reconheceu que sua imaturidade emocional foi determinante para o desfecho. “Fracassei nesse casamento. Não estava preparado para ser marido. Não estava preparado para ser um homem em um relacionamento. Ela merecia algo melhor do que eu podia oferecer naquele momento”, admitiu, encarando seus erros com franqueza. “Há erros que não podem ser apagados. Só é possível aprender com eles”, refletiu em tom de mea-culpa. O protagonista de "Homens de Preto" também reconheceu que a separação afetou profundamente sua relação com o filho. “Senti que tinha destruído minha família. Isso me perseguiu por anos. Não perdi apenas um casamento. Perdi uma estrutura familiar. Perdi uma parte de mim”, desabafou.

Com o passar do tempo, Smith e Zampino conseguiram reconstruir uma relação saudável como pais. Inclusive, Sheree costuma participar de celebrações familiares ao lado de Jada Pinkett Smith, demonstrando que a convivência entre elas é harmoniosa.

