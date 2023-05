Da "Tardezinha" de Thiaguinho à sofrência de Marília Mendonça por Johnny Hooker; confira agenda

A- A+

Além da já conhecida - e justificada, provada e ditam- mania de grandeza, Recife tá entrando numa de "tem de tudo e para todos", ao menos em se tratando de baladas e afins.



O que dizer, por exemplo, de ter em um mesmo final de semana o projeto "Tardezinha", com Thiaguinho e convidados e a celebração dos 50 anos de trajetória dos psicodélicos do Ave Sangria? É uma prova de que gregos e troianos, pelo menos na capital pernambucana e RMR, são só "peace and love", porque se tem para um tem também para o outro.



Que o diga também o diverso Johnny Hooker celebrando Marília Mendonça em show intitulado "Clube da Sofrência", em "disputa" com o Abba Experience in Concerto na mesma noite.



Quem é do/quem vem para o Recife e suas adjacências culturais, se complica na hora de explicar o "vou ficar em casa" neste "findi". É aperreio demais, visse?

CINEMA

"Velozes e Furiosos 10"

Sinopse: O décimo filme da série de blockbusters sobre as aventuras épicas de Dominic Toretto e sua família, é a primeira parte de uma conclusão aguardada há quase 20 anos pelos fãs.

Em “Velozes & Furiosos 5: Operação Rio” (2011), a gangue eliminou o chefão brasileiro das drogas, Hernan Reyes, e destruiu seu império em uma ponte no Rio de Janeiro. O que eles não sabiam é que o filho de Reyes, Dante, testemunhou tudo, e passou os últimos doze anos elaborando um plano.

SHOWS E FESTAS

Show no Teatro do Parque celebra 50 anos de trajetória do grupo

Ave Sangria - 50 Anos

Com Isaar e Cannibal entre os convidados



Quando: Sábado (20), a partir das 20h

Onde: Teatro do Parque



Ingressos esgotados



Rua do Hospício, 81, Boa vista

Informações: 3242-3437

Instagram: @avesangria

Johnny Hooker, cantor pernambucano

Clube da Sofrência - Johnny Hooker canta Marília Mendonça



Quando: Sábado (20), 23h

Onde: Armazém 14

Ingressos R$ 80 no Sympla



Av. Alfredo Lisboa, 5, Bairro do Recife

Instagram: @johnnyhooker

Clube Metrópole

Guapo Caribe - Club Metrópole



Quando: Sábado (20), 22h

Onde: Club Metrópole



Ingressos a partir de R$ 25 no Sympla

Rua das Ninfas, 125, Soledade, Boa Vista

Instagram: @clubmetropole



MV Bill é uma das atrações do Festival União Reggae | Crédito: Reprodução/Instagram

Festival União Reggae

Com Edson Gomes e MV Bill entre as atrações



Quando: Sábado (20), 19h

Onde: Clube Português do Recife



Ingressos a partir de R$ 75 no site Bilheteria Digital

Av. Rosa e Silva, 172, Graças

Informações: 3231-5400

Abba Experience in Concert apresenta-se no Teatro Guararapes neste sábado (20)

Abba Experience in Concert



Quando: Sábado (20), 21h

Onde: Teatro Guararapes



Ingressos a partir de R$ 60 no site Ingresso Digital e na bilheteria do teatro



Av. Professor Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

Informações: 3182-8000

Maurício Manieri faz show para celebrar as mães

Maurício Manieri

Em show às mães



Quando: Sábado (20) e domingo (21), 22h e 20h, respectivamente

Onde: Teatro RioMar



Ingressos a partir de R$ 100 no site Uhuu



RioMar Shopping (Piso L4)

Av. República do Líbano, 251, Pina

Silvana Salazar, cantora

Pré São João do Manhattan

Com Silvana Salazar e Júnior Siqueira



Quando: Sábado (20)

Onde: Manhattan Café Theatro



Couvert R$ 80



Rua Francisco da Cunha, 881, Boa Viagem

Informações: 9 8888-4818

Thiaguinho é o idealizador do projeto "Tardezinha"

Tardezinha, com Thiaguinho

Belo e Mr. Dan como convidados



Quando: Domingo (21)

Onde: Área Externa do Centro de Convenções, em Olinda



Ingressos a partir de R$ 280 no site Bilheteria Digital



Complexo de Salgadinho, Olinda

Instagram: @tardezinha





Samba na Praça

Com o Grupo Soul da Silva



Quando: Domingo (21), a partir do meio-dia

Onde: Plaza Shopping (Piso l5)



Acesso gratuito



Rua Dr. João Santos Filho, 255, Casa Forte

Informações: 3265-8100



Delírio de São João



Quando: Sábado (20)

Onde: Casa Malossombro



Ingressos a partir de R$ 15 (meia-entrada) no Sympla

Rua do Apolo, 219, Bairro do Recife

Instagram: @casamalassombro



TEATRO

Musical "A Pequena Sereia" é atração no Teatro Guararapes

A Pequena Sereia - O Musical



Quando: Sábado (20), 17h

Onde: Teatro Guararapes



Ingressos a partir de R$ 50 no site Ingresso Digital e na bilheteria do teatro



Av. Professor Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

Informações: 3182-8000

Stand-Up Flávio Andrade - Aproveite a Festa



Quando: Sabado (20), às 20h e 22h

Onde: Teatro Boa Vista



Ingressos a partir de R$ 40 no site Ingresso Digital

Rua Dom Bosco, Boa Vista

Informações: 2129-5961

Grupo Magiluth leva Miró para os palcos

Miró Estudo n° 2, com o Grupo Magiluth



Quando: Sábado (20) e Domingo (21), 19h

Onde: Teatro Apolo - Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 20 (meia-entrada) no Sympla



Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife

Informações: 3355-3321



"Wandinha, eu sou Família Addams"



Quando: Domingo (21), 16h30

Onde: Teatro Barreto Júnior



Ingressos a partir de R$ 35 (meia-entrada), no Sympla e na bilheteria do teatro



Rua Estrada Jeremias Bastos, Pina

Informações: 9 9568-4125

Instagram: @helenasiqueiraprpoducoesoficial

A Cigarra e a Formiga



Quando: Domingo (21)

Onde: Teatro do Parque



Ingressos a partir de R$ 35 (meia-entrada) no Sympla

Rua do Hospício, 81

Informações: 9 8463-8388

EXPOSIÇÃO



"VIGA - A arte e o credo de Nando Zevê"



Quando: até 31 de maio

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda



Visitação de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h | 14h às 17h // Sábado (6) e domingo (7), 14h às 18h

Acesso gratuito

Instagram: @casaestacadaluz



"Espaço-Tempo Raul Córdula"

Quando: até 26 de maio

Onde: Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187, Boa Viagem (3º andar da Dona Santa)

De segunda a sexta-feira das 10h às 19h/sábados das 10h às 15h

Acesso gratuito

Instagram: @amparosessenta

"Canto à Liberdade"

Em homenagem a Monte Magno

Quando: até 22 de junho

Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3993, Boa Viagem

Acesso gratuito

Instagram: @galeriamarcozero

Semana Nacional dos Museus



Quando: Sábado (20) e domingo (21)

Onde: Equipamentos culturais do Recife (Caixa Cultural, Mepe, Paço do Frevo, entre outros)



