Da vida real para a cena: conheça mães e filhas que atuam juntas em filmes e séries

Na indústria do entretenimento, tem sido cada vez mais comum vermos atrizes que são mães e filhas na vida real atuando juntas em filmes e séries.



Essa tendência oferece ao público a oportunidade de testemunhar dinâmicas familiares autênticas em frente às telas, adicionando uma camada de profundidade emocional às interpretações.



Confira alguns exemplos de parentes que levam o sobrenome em comum para os enredos no streaming.

"Maid"

Na minissérie "Maid" (2021), da Netflix, Margaret Qualley e sua mãe, a veterana atriz Andie MacDowell, interpretam mãe e filha em uma história inspiradora sobre uma mãe solteira lutando para reconstruir sua vida após escapar de um relacionamento abusivo. O relacionamento tenso e afetuoso entre as personagens reflete o vínculo real entre Qualley e MacDowell, elevando a profundidade emocional da narrativa.

"Ricki and the Flash: De Volta Para Casa"

Já em "Ricki and the Flash: De Volta Para Casa" (2015), disponível para aluguel na Prime Video, Mamie Gummer e Meryl Streep compartilham a tela como mãe e filha em um drama musical dirigido por Jonathan Demme. O filme segue a história de Ricki (Streep), uma cantora de rock que retorna para casa para se reconectar com sua família, incluindo sua filha Julie (Gummer), que enfrenta seus próprios desafios pessoais.

"Souvenir"

Em "Souvenir" (2019), também disponível para aluguel na Prime Video e dirigido por Joanna Hogg, a jovem cineasta Julie (Honor Byrne) se envolve em um relacionamento complicado com um homem mais velho, Anthony (Tom Burke). A mãe de Julie, interpretada por Tilda Swinton (mãe de Byrne na vida real), fornece apoio e orientação à sua filha enquanto ela navega pelas complexidades da vida adulta.

"Enlightened"

Diane Ladd e Laura Dern compartilharam a tela em várias ocasiões, incluindo o filme "As Noites de Rose" (1991) e a série "Enlightened", disponível no Max. A série de comédia/drama, criada por Mike White e estrelada por Dern, acompanha Amy Jellicoe (interpretada por Dern), uma mulher que sofre uma crise nervosa e uma experiência de iluminação espiritual. Após passar um período em uma clínica de reabilitação, Amy retorna ao trabalho e tenta levar uma vida mais equilibrada e centrada, enquanto enfrenta os desafios do mundo corporativo. Diane Ladd interpreta Helen Jellicoe, a mãe de Amy, que também enfrenta seus próprios conflitos familiares durante a série.

"The Kill Room"

Em uma colaboração mais recente, Uma Thurman e sua filha, Maya Hawke, trabalharam juntas em "The Kill Room" (2023), disponível no Telecine. O filme segue a história de uma investigadora de crimes (Thurman) que se depara com um caso complexo e perigoso envolvendo uma série de assassinatos. Maya Hawke interpreta a filha da personagem de Thurman, uma jovem determinada a ajudar a desvendar o mistério por trás dos crimes.

"Malévola"

A estreia de Vivienne Jolie-Pitt ao lado de sua mãe, Angelina Jolie, em "Malévola" (2014), disponível na Disney+, é mais um exemplo dessa tendência. No filme, Jolie interpreta a icônica vilã da Disney, enquanto sua filha Vivienne desempenha o papel da jovem princesa Aurora, adicionando um toque de doçura e inocência à história. Fato curioso é que Vivienne era a única criança que não chorava ao ver Jolie fantasiada de Malévola, por isso recebeu espaço no filme.

Onde assistir:

Netflix

"Maid" (minissérie)



MAX

"Enlightened" (série)



Telecine

'The Kill Room" (filme)

Disney+

"Malévola" (filme)

Para alugar na Prime Vídeo:

"Ricki and the Flash: De Volta Para Casa" (filme)

"Souvenir" (filme)

