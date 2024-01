A- A+

BBB24 Dadinho de tapioca na air fryer? Veja receita que os brothers da casa saborearam esta semana Receita foi provada pelos participantes que estão no VIP da casa

Após uma dinâmica na casa do BBB24 em que os participantes deveriam desbloquear, através de um jogo, algumas premiações, o brother Marcus Vinicius levou um prêmio no valor de R$ 5 mil em compras de uma das marcas patrocinadoras do programa.

O comissário de voo paraense adquiriu, entre outros itens, uma air fryer e, com ela, uma receita de Dadinho de Tapioca.





Confira ingredientes e o preparo do prato em uma air fryer:

Ingredientes:

300g de tapioca granulada

300g de queijo coalho ralado

600ml de leite quente

Sal a gosto

Temperos a gosto

Modo de Preparo:

Em uma vasilha, misture bem a tapioca granulada e o queijo coalho. Adicione sal e temperos a gosto.

Despeje o leite quente na mistura e continue mexendo por alguns minutos até que a maior parte do líquido tenha sido absorvida, formando uma massa úmida.

Forre uma vasilha retangular com papel filme, podendo ser uma assadeira, tupperware ou marinex.

Despeje a mistura na vasilha, ajustando com uma espátula ou colher para que fique nivelada, semelhante a uma polenta de corte, com altura ideal de aproximadamente 2 dedos.

Cubra a mistura com papel filme e leve à geladeira por, no mínimo, 2 horas, permitindo que todo o líquido seja absorvido.

Após esse período, você terá um bloco único de dadinhos. Para porcionar, coloque sobre uma tábua e corte os dadinhos.

Asse-os na Air Fryer, a 200 graus, até dourar.

Veja também

BBB24 Segundo Paredão da edição é formado; Davi, Thalyta e Juninho estão na berlinda