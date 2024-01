A- A+

BBB24 Dado Dolabella dá spoiler sobre suposta Prova de Resistência no primeiro dia do reality Ator "desabafou" com seguidores no Instagram e afirmou, também, estar com a "ansiedade a mil"

O ator Dado Dolabella, 43, fez uma espécie de "desabafo" com seus seguidores no Instagram, sobre a namorada Wanessa Camargo no BBB24 - que tem início logo mais, nesta segunda-feira (8), e vai contar com a cantora entre as participantes do Camarote.

Nos stories, Dado afirmou estar com a "ansiedade a mil". "Pior é que agora não consigo ter notícia, não consigo saber, não consigo falar ao telefone, não consigo ver na TV, eu não consigo saber de nada", complementou Dado.





Além disso, ele disse que soube de uma Prova de Resistência a que brothers e sisters serão submetidos já neste primeiro dia de reality.

"Me contaram que eles já entraram, que os participantes já estão dentro da casa desde as 11h da manhã e que começaria já com uma Prova de Resistência", afirmou, no vídeo, o artista carioca.

Além de Wanessa Camargo, o grupo que vai compor o Camarote na atual edição do BBB é formado por MC Bin Laden, Vinicius Rodrigues, Rodriguinho, Vanessa Lopes e Yasmin Brunet.

