Dado Dolabella responde alfinetadas de Luana Piovani em canção para Wanessa Camargo; entenda

Luana Piovani voltou a alfinetar Wanessa Camargo em seu Insagram, neste domingo (28). A atriz debochou de uma fala da cantora sobre viver um "terror psicológico" com Davi no BBB 24. Na madrugada desta segunda (29), Dado Dolabella respondeu com uma canção de amor dedicada a Wanessa.

Embora tenha compartilhado o vídeo com a legenda "Quero paz", alguns versos soam como uma provocação a Luana - e aos haters do casal. "Aqui fora tá tão diferente/ Geral julgando o passado da gente/ Mas ninguém sabe o quanto fez a gente evoluir".

Ele também canta sobre as suas próprias mazelas. "Tudo que eu passei/ Fui preso, cancelado!/ Sei que eu errei, vivi momentos que jamais imaginei". E termina dizendo que quer "Paz/ Paz pra viver".

É mais um capítulo em uma história de de críticas de Luana a Wanessa desde que a cantora entrou no BBB 24. Para entender o contexto: Wanessa namora Dado Dolabella, a quem Luana denunciou por violência doméstica após um relacionamento entre 2006 e 2008. Em 2014, Dolabella foi condenado pela Lei Maria da Penha por agredir não apenas a atriz como também a camareira dela.

Crítica ao namoro

No início do ano, Luana Piovani usou as redes sociais para criticar o relacionamento de Wanessa e Dado Dolabella. Em uma publicação, a atriz compartilhou um post feito por outra pessoa em que dizia: “Só eu que olho para ele [Dado Dolabella] e lembro que bateu na Luana Piovani ou acontece com vocês também?”.

''Sombra de um criminoso''

No dia 11, Luana declarou temer que a participação de Wanessa Camargo no reality transformasse Dado Dolabella em uma personalidade querida do público. "Ela está lá e está levando o namorado dela, que é um agressor, não importa se hoje ele come ou não come carne", apontou.

"Ela está lá com a sombra de um criminoso do lado dela, que por estar apaixonada, ela está também participando um criminoso no 'Big Brother'. O que isso significa? Pode ser que as pessoas, como são muito fáceis de ludibriar, achem que está tudo lindo e maravilhoso. Agora se você acha tudo bem se relacionar com um cara que já agrediu quatro mulheres, parabéns, é uma escolha sua. Mas, de novo, o Brasil todo passar pano para um criminoso é problema nosso", refletiu.

Indireta para a sister

Ainda em janeiro, Luana compartilhou em seu Instagram um vídeo de humor que zombava do seu ex-namorado. "Se tá ruim pra você, imagina pra quem tá com meu ex. Presente de Deus. Eu conto ou vocês contam?", escreveu ela. Muitos viram uma indireta para Wanessa, na época já confinada no BBB 24.

Ela voltou a falar sobre as agressões de Dado Dolabella, mas de uma forma indireta, e sobrou até para Wanessa. A atriz compartilhou o texto de uma advogada que afirma que a cantora se assusta mais com o estouro de Davi do que com o fato de o namorado ter batido em outras mulheres.

Treta com Davi no BBB24

No BBB24, Wanessa tem reclamado do motorista de aplicativo Davi, seu colega de confinamento na casa mais vigiada do Brasil. A sister acusa Davi de tentar manipular as mulheres da casa e falar alto, o que, segundo ela, seriam indícios de um homem abusivo.

No último dia 18, Luana Piovani voltou a ironizar indiretamente a sua desafeta, dessa vez compartilhando o texto da advogada Carol Vargas que afirma que a cantora se assusta mais com Davi do que com o histórico de agressões de Dolabella.

“Por que Wanessa parece se assustar mais com o Davi do que com o Dado Dolabella?", escreveu a advogada. "Durante uma discussão com outros participantes, Davi se exaltou, gritou e xingou. Wanessa disse que estava assustada e que não gosta de quem se descontrola, de quem é raivoso. Essa fala é extremamente problemática vindo de uma mulher que se relaciona com um agressor na sua vida pessoal. Um homem que já agrediu diversas mulheres comprovadamente".

''Ai tadinha! Que barra!''

No último domingo (28), Luana insinuou que Dolabella não é cobrado por seus atos por ser branco. E mais uma vez atacou as falas de Wanessa sobre Davi.

"Ai tadinha! Que barra!", escreveu Luana em seu story. "Gente, não tá dando pra ser branco hoje em dia com todos os nossos privilégios, ainda mais as pessoas ricas que só estão acostumadas a ver preto em lugar de subserviência. Imagina que absurdo dormir no mesmo quarto! Não está dando, não! A menina tá em frangalhos!", começou Piovani.

Em seguida, a atriz comparou o motorista de app a Dolabella. "Ainda mais esse homem que fala alto! Que horror! Imagina o que isso não está fazendo com o psicológico dessa pessoa sensível que namora um monge zen budista. Alguém precisa fazer algo pra salvar esse lírio do campo!", concluiu.

