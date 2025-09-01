A- A+

CELEBRIDADES Dado Dolabella se pronuncia após condenação à prisão por agredir ex-namorada, que também é sua prima A defesa do ator publicou um pronunciamento contestando a condenação

O ator Dado Dolabella se pronunciou após ser condenado à prisão por agredir uma ex-namorada, que também é sua prima, em 2020. Neste sábado, 30, Dado publicou um comunicado no Instagram afirmando repudiar "qualquer forma de violência".

O artista foi condenado a 2 anos e 4 meses de detenção em regime aberto, segundo informações do g1. O processo corre em segredo de Justiça.

Na sexta-feira, 29, a defesa do ator já havia publicado um pronunciamento contestando a condenação e afirmando que irá recorrer da decisão. Leia a nota completa mais abaixo.

No Instagram, Dado disse respeitar "profundamente todas as mulheres vítimas de violência". Além disso, ele também agradeceu às pessoas que demonstraram apoio ao artista após a condenação.

Entenda o caso

Conforme informações do g1, Dado é acusado de ter agredido a ex-namorada em 2020 com puxões de cabelo, tapas e socos no rosto. Durante o interrogatório, ele teria negado as acusações, mas não teria explicado lesões no corpo da vítima.

Os antecedentes do ator, que foi condenado por agredir Luana Piovani e a camareira da atriz, mas foi absolvido em 2016, contribuíram para a condenação. O fato de Dado ter rompido o tímpano da vítima, segundo o g1, também foi um agravante

Conforme o portal, a decisão é da juíza Cíntia Souto Machado, do VII Juizado de Violência Doméstica da Barra da Tijuca.

O que diz a defesa de Dado Dolabella

Em nota publicada também no Instagram, a advogada responsável pela defesa do ator, Fernanda Tripode, contestou a decisão da juíza responsável e afirmou que pretende recorrer.

A advogada alegou que a decisão teria sido baseada apenas na palavra da denunciante, sem testemunhas ou provas, e que o laudo do processo possuiria "falhas técnicas graves". Fernanda também apontou supostas "contradições importantes entre o Boletim de Ocorrência e o depoimento prestado em juízo".

Veja também