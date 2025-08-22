A- A+

Famosos Dado Dolabella tem crise de ciúmes e ataca Luan Pereira, colega de Wanessa na Dança dos Famosos A cantora fez um pronunciamento onde chama Dolabella de ex

O ator Dado Dolabella causou tumulto ao agredir Luan Pereira, colega da cantora Wanessa, no programa Dança dos Famosos, do Domingão com Huck.

A cantora, que já relacionou com o ator, se pronunciou nas redes sociais, chamando Dado de ex.

O elenco de Dança dos Famosos participava de um after no Bar do Vidal, localizado da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na quinta-feira (21).

Anteriormente ao pronunciamento da cantora, diversos perfis e portais apontavam que Wanessa também teria sido agredida.

Pronunciamento de Wanessa Camargo sobre a agressão de Dado Dolabella - Reprodução/Instagram

Contudo, em seu pronunciamento ela nega.

"Não houve nenhuma agressão comigo. Estou muito bem", escreveu.

Luan, por outro lado, foi agredido após tentar mostrar um passo de dança para a cantora. A namorada de Luan também estava na confraternização.

"Fui para um after com uma turma do programa. Houve uma crise de ciúmes por parte do meu ex Dado com relação ao meu amigo Luan Pereira, que gerou um momento infeliz com o Luan, que é um querido", escreveu a cantora.

Wanessa Camargo e Dado Dolabella namoraram nos anos 2000 e, anos depois, voltaram a ficar juntos após o divórcio da cantora, em fevereiro deste ano.

