Dado Dolabella volta a comentar suposta agressão envolvendo Wanessa Camargo e Luan Pereira

A- A+

O ator Dado Dolabella voltou a comentar a suposta agressão envolvendo a cantora Wanessa Camargo e o cantor Luan Pereira. Dolabella recebeu um comentário em sua página nas redes sociais citando a briga. "Dado, não falo por mal, mas você precisa de ajuda para conseguir controlar esse impulso de quando fica nervoso", disse a seguidora do ator.

Ele respondeu. "Eu não fiquei nervoso ali. Eu só afastei um cara que eu achei que ia beijar, até então, minha namorada. Eu estava de boa! Fui proteger ela. Eu nem vi quem era, o moleque estava de costas pra mim. Ele que estava bêbado, tropeçou e caiu... Aí a galera que viu no chão já supôs coisas, e começou a fofoca... Mas a real é essa!"

O que aconteceu

Surgiram boatos de uma suposta agressão por parte do ator na noite de sexta-feira, 22. O fato teria ocorrido num evento em que estavam presentes Luan e a ex-namorada de Dado, Wanessa. Wanessa e Dado negam que tenha havido uma agressão, mas ela falou em "crise de ciúmes". Já Luan afirmou que "não apanhou", mas sofreu um "empurrão".

Anteriormente, por meio de um texto publicado nas redes, Dado afirmou que "não houve agressão" por sua parte, que tem "respeito" pela ex-namorada e que os dois devem "seguir sua jornada de forma independente" após um "ciclo que se encerrou".

Dado já foi acusado de agressão pela ex, Luana Piovani, mas foi absolvido em 2016.

Veja também