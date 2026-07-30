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CINEMA Daiane dos Santos será interpretada por Duda Santos em filme sobre trajetória da ginasta Filme mostrará o começo da carreira da ginasta, entre o final dos anos 1990 e o início dos anos 2000

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O filme sobre a trajetória de Daiane dos Santos, um dos maiores nomes da ginástica brasileira, já tem protagonista definida. Duda Santos vai interpretar a esportista em A Menina Que Voa, anunciou a Maria Farinha Filmes nesta quarta-feira, 29. O filme terá coprodução da Ashé Ventures, produtora baiana cofundada por Viola Davis.

A Menina Que Voa se baseia o início da carreira da ginasta, entre o final dos anos 1990 e o início dos anos 2000. A trama vai retratar as barreiras sociais, raciais e esportivas que Daiane enfrentou antes de se tornar referência na ginástica artística.

Em nota, Daiane diz esperar que o filme inspire meninas negras. "Que esse filme possa despertar nas meninas sentimentos de fé nas boas oportunidades, assim como despertou em mim e na Duda, e a certeza de que meninas podem estar onde quiserem: no esporte, na arte, na ciência, na medicina, em qualquer lugar que sonharem Mas, claro, com muita dedicação, disciplina e amor pelo que escolherem, para que, em tempos difíceis, elas não pensem em desistir", comentou.

Em etapa de pré-produção e ainda sem data de estreia, o longa será dirigido por Yasmin Thayná. A Menina Que Voa terá distribuição do selo Manequim da Vitrine Filmes, mesma distribuidora de O Agente Secreto.

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