MÚSICA Dalto e Biafra: parceria também no Projeto Seis e Meia Dupla, parceira em canções, rememora clássicos nesta sexta-feira (14) no Teatro do Parque

Longe destas linhas apontar se a melhor parte da Música Popular Brasileira é quem a faz (escreve, compõe) ou quem a ressoa por aí afora. Ouvir "Pessoa" em voz de Marina Lima e "Anjo" sob os arranjos vocais do Roupa Nova, traz certezas sobre o valor imensurável de (alguns) intérpretes.

E neste mesmo rol vale colocar "Muito Estranho (Cuida Bem de Mim)", que de Nando Reis a Marília Mendonça, passando ainda pelo grupo KLB e até pela singularidade da voz de Ângela Maria, está há pelo menos quatro décadas entre as mais regravadas no cancioneiro nacional e, decerto, será uma das aclamadas pelo público de logo mais no Teatro do Parque, que no palco terá o seu autor Dalto, 74, integrando a programação do Projeto Seis e Meia - aberto pela dupla Una e Jonatas Onofre.





No mesmo palco, Biafra, 65, também parceiro de andanças musicais de Dalto, incrementa a noite em celebração da carreira de ambos que, somadas, ultrapassam mais de oito décadas de letra e música.

Os dois, aliás, assinam juntos "Leão Ferido", outro dos clássicos que integra o repertório da noite, assim como "Sonho de Ícaro", também da dupla Dalto e Cláudio Rabello mas imortalizada na voz de Biafra, tal qual "Vinho Antigo", de mesma autoria.

Biafra, nome artístico do carioca de Niterói, Maurício Pinheiro Reis, soma 16 álbuns, coletâneas e foi corriqueiro em trilhas de novelas. Além de intérprete, também faz as vezes de compositor em canções como "Te Amo" e "Seu Nome".

Já Dalto, veterano de trilhas noveleiras, retorna aos aplausos do público para relembrar, além dos hits já citados, outros o tanto quanto memoráveis como "Espelhos D'Água" - canção que ficou conhecida na voz de Patrícia Marx em meados da década de 1990 e na trilha da global "A Viagem" (1994), vindo novamente à tona com ela e Seu Jorge, em 2013.





"Jezebel" e "Quase Não Dá Para Ser Feliz" e "O Amor Não é um Filme (Jezebel)", esta, trilha de "Barriga de Aluguel" (1990) também devem integrar o set list da noite, assim como "Faça um Pedido", um dos derradeiros trabalhos de Dalto que seguiu para a trama "Viver a Vida" (2009).

Serviço

Projeto Seis e Meia, com Dalto e Biafra



Onde: Teatro do Parque

Quando: nesta sexta-feira (14), a partir das 18h30

Ingressos a partir de R$ 60 (meia-entrada) no site Eleven 360 e na loja Vagamundo do Shopping Boa Vista

R. do Hospício, 81, Boa Vista

Informações: 3242-3437

