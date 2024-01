A- A+

TEATRO Dalva Torres lança show ''A Leveza Nua das Horas'', nesta terça (23), no Recife Espetáculo acontece no Teatro de Santa Isabel, às 20h

Nesta terça-feira (23), a cantora pernambucana Dalva Torres tem encontro marcado com o público para o lançamento do seu novo álbum, ''A Leveza Nua das Horas'', no Teatro de Santa Isabel, às 20h. Os ingressos estão disponíveis no Sympla a partir de R$ 30.

O disco apresenta um novo momento da artista, que,l ao revisitar sua própria jornada, expõe novos sentimentos, mas mantendo a essência da conhecida ''Diva do Chorinho'', com destaque para os arranjos para chorinho e frevo de bloco.

Parte da programação do Janeiro de Grandes Espetáculos, o show é produzido pelo cantor e compositor Gonzaga Leal que também contribuiu na produção artística do álbum. Ele, ao lado de Dalva, exploram canções atemporais, diversos gêneros musicais, incluindo valsas, bolero, choro, guarânias e samba-canção.



Além da celebração da música tradicional brasileira, eles pretendem levar ao público uma interpretação teatral do disco.

"Nesse álbum, a trilha de Dalva é outra. Sem procurar uma ruptura ingênua com a tradição, antes procurando o que nela há de melhor, Dalva revitaliza essa tradição pela autenticidade de sua interpretação", destacou Gonzaga Leal.

A apresentação conta com novas canções no repertório, fotografias que percorrem a jornada de Dalva, além da adição sonora do piano, que será tocado pela própria artista, entre outros elementos cênicos, como o figurino assinado pelo estilista Eduardo Ferreira.

A canção-título ''A Leveza Nua das Horas'', composição de Juliano Holanda, reflete a trajetória da artista, onde, após percorrer diversos caminhos, o que permanece é a serenidade e a felicidade que ela conquistou ao longo de sua jornada.

O álbum apresenta composições que se entrelaçam com a história de Dalva, que tem 82 anos. "Vai Meu Barco", de Socorro Lira; "Madrugada Alta", de PC Silva; "Dentro de mim mora um anjo" e "Vida de artista", de Suely Costa, e "Quando eu canto", de Isadora Melo, exploram as profundezas da alma da artista.



Destaque ainda para a composição autoral de Dalva, "Setembro em Mim". Além disso, o álbum resgata a preciosidade de uma música de quase cem anos, "Vozes D’alma", composta por seu pai Francisco da Veiga Torres para sua mãe quando eram noivos.

''Foram as letras que foram me guiando no sentido da escolha das canções que Gonzaga me trazia e que eu também ia buscar. Além da canção do meu pai, tem no disco a música Cinema Mudo, que me lançou como artista. É um disco que eu canto com toda emoção, com muita interpretação, porque todas as músicas estão muito inseridas no contexto de minha vida'', diz Dalva

Serviço

Dalva Torres - A Leveza Nua das Horas

Quando: 23 de janeiro, 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel – Praça da República, Santo Antônio

Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla



Veja também

BBB 24 "Não deu nem bom dia", reclama Alane sobre comportamento de Fernanda no BBB 24