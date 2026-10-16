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SHOW Damien Rice vem ao Brasil para show que celebra 25 anos de carreira solo; confira A última passagem de Rice no Brasil foi em 2015, quando ele se apresentou em São Paulo, Manaus e Rio de Janeiro

Dono de sucessos como "The Blower's Daughter" e "Cannonball", Damien Rice retornará ao Brasil em 2027. O cantor irlandês se apresentará na Sala São Paulo, na capital paulista, em 3 de maio.

O show faz parte da turnê "25 Years 25 Cities", que celebra os 25 anos do lançamento de "O", primeiro disco solo do artista após deixar o Juniper.

A pré-venda de ingressos para a apresentação começa no dia 21, às 10h (Horário de Brasília), para quem se cadastrar no site oficial de Rice até a próxima segunda-feira, 19. As vendas gerais serão abertas no dia 23, também às 10h, no site oficial da Sala São Paulo.

As entradas custam entre R$ 125 (meia-entrada, Coro) e R$ 650 (inteira, Plateia Central). As taxas de serviço para a compra online variam de R$ 25 a R$ 130, dependendo do setor escolhido.

Rice começou seu sucesso na música com o Juniper, rebatizado de Bell X1 após a saída do cantor, em 1998. Com a ajuda da família, o artista gravou e financiou seu primeiro disco solo, "O", lançado em 2002. O álbum foi precedido por "9", de 2006, e "My Favourite Faded Fantasy", de 2014.

A última passagem de Rice no Brasil foi em 2015, quando ele se apresentou em São Paulo, Manaus e Rio de Janeiro. Nos últimos anos, o artista tem feito diversos shows e turnês pela Europa, Ásia e Oceania. Por enquanto, o show na Sala São Paulo é o único destino na América Latina da "25 Years 25 Cities".

Damien Rice na Sala São Paulo

Quando: segunda-feira, 3 de maio de 2027

Horário: 19h30

Onde: Sala São Paulo, Praça Júlio Prestes, 16 - Campos Elíseos, São Paulo (SP)



Classificação etária: 16 anos desacompanhados. Menores entre 10 e 16 anos podem acessar com o responsável legal, acompanhante autorizado ou com a autorização do responsável por escrito. Menores de 10 anos só podem acessar acompanhados dos pais ou responsáveis (não pode ser só com autorização).

Venda de ingressos: 21 de outubro para cadastrados no site de Damien Rice; a partir de 23 de outubro no site da Sala São Paulo.

Preços:

Plateia Central - R$ 650 (inteira) + R$ 130 taxa de serviço / R$ 325 (meia-entrada) + R$ 65 taxa de serviço

Plateia Elevada - R$ 650 (inteira) + R$ 130 taxa de serviço / R$ 325 (meia-entrada) + R$ 65 taxa de serviço

Balcão Mezanino - R$ 450 (inteira) + R$ 90 taxa de serviço / R$ 225 (meia-entrada) + R$ 45 taxa de serviço

Balcão Superior - R$ 400 (inteira) + R$ 80 taxa de serviço / R$ 200 (meia-entrada) + R$ 40 taxa de serviço

Camarotes Mezanino - R$ 450 (inteira) + R$ 90 taxa de serviço / R$ 225 (meia-entrada) + R$ 45 taxa de serviço

Camarotes Superiores - R$ 450 (inteira) + R$ 90 taxa de serviço / R$ 225 (meia-entrada) + R$ 45 taxa de serviço

Coro - R$ 250 (inteira) + R$ 50 taxa de serviço / R$ 125 (meia-entrada) + R$ 25 taxa de serviço

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