A- A+

CINEMA Dan Stulbach e Helena Ranaldi participam do Cine PE, no Recife, em junho Parceria entre os atores na novela "Mulheres Apaixonadas" ficou no imaginário popular do público

Dan Stulbach e Helena Ranaldi se encontrarão no Cine PE 2024, que ocorre de 6 a 11 de junho no cinema do Teatro do Parque. Os dois atuaram juntos na novela “Mulheres Apaixonadas”, em 2003, e ficaram marcados no imaginário do público brasileiro pelas cenas de violência física e psicológica entre seus personagens.

No festival de cinema pernambucano, Dan participa com o curta “Jogo de Classe”, de Quico Meirelles, exibido na Mostra Competitiva de Curtas-Metragens Nacionais. Já Helena representa o filme “Cordel do Amor Sem Fim”, que concorre às Calungas de Prata na Mostra Competitiva de Longas-Metragens.



Veja também

Evento Quinta do Rock comemora os 50 anos do álbum "Rush", em Casa Forte, nesta sexta (31)