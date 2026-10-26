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DANÇA DOS FAMOSOS "Dança dos Famosos 2026" tem a nova apresentação "perfeita" com Breno Ferreira gabaritando Quem também conquistou 10 de todos os jurados foi Diego Martins que, ao lado de Mayara Araújo

Uma semana depois da gabaritada de Livinho, chegou a vez de Breno Ferreira fechar uma rodada perfeita na Dança dos Famosos 2026. Sob os olhares do júri técnico e dos convidados José Loreto e Nanda Marques, o ator e sua parceira, Jaque Paraense, conquistaram a nota 10 dos seis jurados neste domingo, 25.

A dupla se apresentou ao som de um cover de Shape of You inspirado no rock n'roll dos anos 1950 e 1960, gravado por Mikey Votano & The Originals. Com muita energia e sorriso no rosto, Ferreira e Jaque transformaram seu número em um momento clássico dos tempos da brilhantina - assista abaixo:

Quem também conquistou 10 de todos os jurados foi Diego Martins que, ao lado de Mayara Araújo, interpretou uma versão de American Idiot, clássico do Green Day, gravada por The Rocker Covers.

Assim como Ferreira, Martins e Mayara deram um show com uma coreografia inspirada em bailes de rock de décadas passadas, conquistando os corações dos jurados e dos espectadores - confira:

Mell Muzzillo tem tarde quase perfeita

Se Ferreira e Martins gabaritaram as notas, a atriz Mell Muzzillo e o parceiro Davi Norton chegaram muito perto de igualar o desempenho dos concorrentes. Dançando ao som de Livin'La Vida Loca, em outra versão do The Rocker Covers, a dupla conquistou cinco notas 10 do júri.

A única nota diferente veio de Ana Botafogo. Em vez de seguir os colegas de banca, que incluem ainda Zebrinha, Milton Cunha e Carlinhos de Jesus, a bailarina deu "apenas" uma nota 9,9 para Mell e Norton - confira a apresentação abaixo:

Outros competidores da tarde, as duplas Rita Guedes e Jefferson Bilisco, Bruna Griphao e Lucas Teo e Ticiane Pinheiro e Fernando Perrotti foram enviados para a repescagem, apesar de não terem recebido uma única nota inferior a 9,7. Eles se juntam a Lucas Guedez e Gabi Cardoso, Gracyanne Barbosa e Rodrigo Picanço e Junno Andrade e Dani Duram.

A Dança dos Famosos 2026 é exibida semanalmente aos domingos, durante o Domingão com Huck, na Globo.

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