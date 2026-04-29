Qua, 29 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta29/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
FAMOSOS

Dança dos Famosos? Carolina Dieckmann atiça especulações nas redes sociais após fazer mistério

Atriz anuncia, com suspense, novo trabalho na TV Globo; rumores dão conta de que ela será protagonista de adaptação da novela "A viagem"

Reportar Erro
Carolina Dieckmann atiça especulações nas redes sociais após fazer mistério sobre Dança dos FamososCarolina Dieckmann atiça especulações nas redes sociais após fazer mistério sobre Dança dos Famosos - Foto: Redes Sociais / Reprodução

A atriz Carolina Dieckmann movimentou as redes sociais ao compartilhar um post enigmático direto dos Estúdios Globo — e bastou isso para acender uma série de especulações entre fãs e colegas. Em publicação no Instagram, a artista aparece nos bastidores da emissora e instiga a curiosidade do público ao sugerir que há novidades a caminho, sem revelar detalhes. A especulação que mais ganhou força, nos comentários, é uma possível participação na nova edição do quadro Dança dos Famosos, no " Domingão com Huck". Será?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por carolina dieckmmann (@loracarola)

“E aí, dona Glô? Eu conto ou você conta? Acho que por enquanto, nem eu, nem ela…”, escreveu a atriz, em tom de suspense, convidando os seguidores a “brincar de adivinhar”.

Leia também

• Ana Castela vai às redes para negar aposentadoria: "Não tem como"

• Virginia Fonseca diz que vai processar Luana Piovani após atriz amaldiçoar influenciadora e filhos

• 'Não estava esperando', diz Juliano Floss sobre voto de Samira no BBB 26

A estratégia funcionou: rapidamente, a caixa de comentários virou um espaço de teorias mil. Entre palpites sobre novos projetos na teledramaturgia, um chamou atenção pela recorrência — a possível participação no quadro Dança dos Famosos, exibido no "Domingão com Huck", programa dominical comandado por Luciano Huck na TV Globo.

“Por que veio a Dança dos Famosos na minha mente?”, questionou uma seguidora. Outros internautas também apostaram na hipótese, levantando a possibilidade de que Dieckmann esteja cotada para integrar a próxima edição do quadro, como participante.

Nos bastidores, porém, outro projeto envolvendo a atriz já veio à tona. Rumores dão conta de Carolina Dieckmann será a intérprete da personagem Diná numa adaptação cinematográfica da novela "A viagem" (1994). O papel, originalmente vivido por Christiane Torloni, é peça central da trama espiritualista que conquistou o público nos anos 1990. A confirmar.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter