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FAMOSOS Dança dos Famosos? Carolina Dieckmann atiça especulações nas redes sociais após fazer mistério Atriz anuncia, com suspense, novo trabalho na TV Globo; rumores dão conta de que ela será protagonista de adaptação da novela "A viagem"

A atriz Carolina Dieckmann movimentou as redes sociais ao compartilhar um post enigmático direto dos Estúdios Globo — e bastou isso para acender uma série de especulações entre fãs e colegas. Em publicação no Instagram, a artista aparece nos bastidores da emissora e instiga a curiosidade do público ao sugerir que há novidades a caminho, sem revelar detalhes. A especulação que mais ganhou força, nos comentários, é uma possível participação na nova edição do quadro Dança dos Famosos, no " Domingão com Huck". Será?

“E aí, dona Glô? Eu conto ou você conta? Acho que por enquanto, nem eu, nem ela…”, escreveu a atriz, em tom de suspense, convidando os seguidores a “brincar de adivinhar”.

A estratégia funcionou: rapidamente, a caixa de comentários virou um espaço de teorias mil. Entre palpites sobre novos projetos na teledramaturgia, um chamou atenção pela recorrência — a possível participação no quadro Dança dos Famosos, exibido no "Domingão com Huck", programa dominical comandado por Luciano Huck na TV Globo.

“Por que veio a Dança dos Famosos na minha mente?”, questionou uma seguidora. Outros internautas também apostaram na hipótese, levantando a possibilidade de que Dieckmann esteja cotada para integrar a próxima edição do quadro, como participante.

Nos bastidores, porém, outro projeto envolvendo a atriz já veio à tona. Rumores dão conta de Carolina Dieckmann será a intérprete da personagem Diná numa adaptação cinematográfica da novela "A viagem" (1994). O papel, originalmente vivido por Christiane Torloni, é peça central da trama espiritualista que conquistou o público nos anos 1990. A confirmar.

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