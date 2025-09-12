"Dança dos Famosos" chega aos 20 anos investindo mais em personagens do que na disputa

A- A+

Inspirado na versão britânica do programa “Strictly Come Dancing”, há exatos 20 anos o quadro “Dança dos Famosos” chegava aos domingos da Globo. Antes exibido no “Domingão do Faustão” e agora no “Domingão com Huck”, é inegável a importância da disputa para a boa audiência da produção. Por muito tempo, sem a participação tão efetiva de Fausto Silva, eram os produtores do programa que faziam a escalação, mesclando nomes em ascensão na emissora e personalidades da música e do esporte.

Desde que assumiu o dominical, Huck tomou para si a responsabilidade dos convites, o que elevou significativamente a qualidade do quadro. Construir o elenco da “Dança dos Famosos” é sempre complexo para todos os envolvidos. Apesar do cachê e da visibilidade, é um compromisso que exige dedicação, pode resultar em diversos acidentes de percurso e, para o bem ou para o mal, qualquer mico pode virar meme na internet.

É por isso que, as grandes estrelas da casa, acabam recusando educadamente a oportunidade. Em 2025, entretanto, o quadro conseguiu reunir um grupo com vontade de se superar e com alguma relevância dentro do contexto das celebridades, com espaço para protagonistas de novela como Duda Santos e David Júnior, intérpretes mais experientes como Tereza Seiblitz, digital influencers como Álvaro Xaro, e até mesmo figuras conhecidas por serem dançarinas, mas que não são tão boas de ritmo, como Nicole Bahls e Gracyanne Barbosa. Mas a cereja do bolo da atual edição são mesmo as presenças de Rodrigo Faro, que faz seu retorno à Globo de forma inusitada, e de Cátia Fonseca, apresentadora com larga experiência em programas femininos.

Com uma dinâmica de personagens parecida com a edição de 2024, o “Dança dos Famosos” sempre teve espaço para muita conversa e autopromoção. Porém, mais emocional, o quadro vem ganhando ares de “Arquivo Confidencial”, com depoimentos desnecessários dos familiares dos participantes. Com menos detalhes dos bastidores, a parte técnica é fortemente defendida pelo carismático e respeitado júri técnico formado por Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha. Nesta edição, a Globo deu um jeito de adicionar à receita a participação do coringa Milton Cunha como jurado fixo. A presença sempre luminosa de Milton agrega em entretenimento e informação, além do humor que lhe é peculiar. No ar há duas décadas, é nítido o cansaço do formato. Por isso, muito além de pés-de-valsa, em 2025, o “Dança dos Famosos” quer mesmo é vender boas histórias pessoais, personalidades marcantes e alguns passinhos.

