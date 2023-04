A- A+

TELEVISÃO "Dança dos Famosos" inova com disputas em grupo, mas gera constrangimentos Reformulado, quadro do "Domingão com Huck" já teve reencontro de ex-casal e problemas de agenda

Depois de 18 anos e em sua 20ª edição, a “Dança dos Famosos”, herdado por Luciano Huck do antigo “Domingão do Faustão”, merecia uma repaginada em 2023. Ainda que sutil e em sua fase inicial, como aconteceu com as disputas em grupos na primeira fase da atual edição. E trouxe uma nova perspectiva para a competição, além de afastar o que poderia ser a maior derrota do formato: juntos, os participantes se saíram bem demais. A ponto de, agora que o talent show volta às origens, com apresentações apenas de um famoso com um professor, dá até para sentir falta de ver a interação e a sintonia dos quartetos formados inicialmente.

Por outro lado, nem tudo correu às mil maravilhas nessa mudança. As apresentações em grupo evidenciaram um problema comum quando se tenta juntar muitos famosos para um projeto que não seja exatamente a prioridade de todos: os conflitos de agenda.

Foi constrangedor ouvir Carla Diaz mencionar, na estreia do quadro do “Domingão com Huck”, que foi a única de seu time a aparecer no dia do primeiro ensaio – ela competiu ao lado do cantor Belo, do ator Douglas Silva e da atriz Juliana Alves. Douglas está no elenco de “Todas as Flores”, novela do Globoplay cuja segunda parte estreia no próximo dia 5, enquanto Juliana interpreta a deslumbrante Wanda de “Amor Perfeito”, atual folhetim da faixa das 18h da Globo.



Audiência em alta

A herança deixada por Fausto Silva para Luciano Huck é uma das mais bem-sucedidas, junto com o “Show dos Famosos”. Desde 2005, o quadro – que é baseado no formato britânico “Strictly Come Dancing” – se mostra um trunfo não só na batalha pela audiência, mas também por anunciantes abastados. Neste ano, no “Domingão com Huck”, já elevou a média para o patamar de 15 pontos, mais que os 13 e 14 conquistados nas duas semanas anteriores à estreia.

Não chega a ser uma subida digna de grande comemoração, mas ainda pode render mais pontos ao longo de sua exibição. Para isso, traz no elenco alguns nomes que despertam a curiosidade do público. Além do próprio Belo e de Carla Diaz, caso também da ginasta Daiane dos Santos, da cantora Gabi Melim, do ator e músico Guito Show – que se tornou conhecido ao interpretar o rústico Tibério do remake de “Pantanal” –, da humorista Heloísa Périssé e da influenciadora e apresentadora Rafa Kalimann, que ficou em segundo lugar no “Big Brother Brasil 20”, etc.

Jurados chamaram atenção

Um dos pontos altos da “Dança dos Famosos” é o alto padrão técnico tanto na cenografia quanto nos figurinos. No entanto, pelo menos na fase de grupos, não deu para ver nada tão elaborado. Talvez, porque o próprio fato de os competidores disputarem em times já fosse um chamariz para a estreia. Com isso, o júri artístico, também composto por famosos, conseguiu se destacar mais – para o bem e para o mal.

Marina Ruy Barbosa, convidada do primeiro dia de exibição, não parecia muito empolgada na função. Já José Loreto, que apareceu no segundo domingo, surpreendeu ao dizer ser “desconcertante” ver Rafa Kalimann, ali. Nesse aspecto, é preciso reconhecer que foi desnecessário a produção escalar o ator, que dá vida ao excêntrico Lui Lorenzo de “Vai na Fé”, para julgar a performance da ex-namorada na competição, mesmo que em fase de grupos. Afinal, o término da relação, que durou seis meses, foi divulgado em janeiro deste ano. Ou seja, muito pouco tempo para promover esse tipo de encontro. E Rafa ficou visivelmente incomodada com a abordagem, completamente evitável.

Veja também

Luto Leonardo se despede da mãe com a música 'Não aprendi a dizer adeus'