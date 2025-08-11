"Dança dos famosos": substituto de Livinho, Lucas Leto ajuda Álvaro durante crise de pânico
"Eu deitei do lado dele e puxei assunto pra tirar ele do buraco. Deu certo", contou Lucas Leto
Lucas Leto compartilhou com seus seguidores do X (antigo Twitter) um momento de cuidado nos bastidores do Dança dos Famosos 2025. O ator, que entrou no quadro no lugar de MC Livinho, ajudou o influenciador Álvaro Xaro durante uma crise de pânico. "Eu deitei do lado dele e puxei assunto pra tirar ele do buraco. Deu certo", escreveu o intérprete de Sardinha no remake de Vale Tudo.
O ator foi anunciado oficialmente no time D do Dança dos Famosos neste domingo, 10, durante o Domingão com Huck. Ele entra na disputa para substituir MC Livinho, que perfurou o pulmão em um acidente de moto dias antes do início do quadro e precisou deixar a disputa por recomendação dos médicos. O Sardinha de Vale Tudo chega ao Dança na mesma equipe do influenciador Álvaro, da cantora Wanessa Camargo e da atriz Tereza Seiblitz.
O que é crise de pânico?
A crise de pânico está relacionada com a ansiedade. De acordo com o hospital Albert Einstein, entre os sintomas mais comuns de um ataque de pânico estão palpitação, taquicardia, suor em excesso, tremores, náusea, tontura, sensação de não conseguir respirar, medo de perder o controle e até mesmo medo de morrer. Quando as crises acontecem de forma repetida, podem evoluir para um diagnóstico de Síndrome de Pânico.
Wanessa Camargo, que também está participando do Dança dos Famosos 2025, já relatou que escondeu a síndrome do pânico por 20 anos e que contou com a ajuda dos fãs para assumir o seu diagnóstico. Manu Bahtidão, que também está no Dança, no grupo C, já falou sobre seu diagnóstico no Altas Horas: 'Angústia sem fim', declarou a cantora.