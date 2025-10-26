'Dança dos Famosos': veja quem foi eliminado e atual classificação da disputa
Quem deixou a disputa neste domingo (26) foi o ator Lucas Leto
Lucas Leto foi o eliminado da Dança dos Famoso neste domingo, 26. Entre os participantes que se apresentaram hoje, continuam na disputa Nicole Bahls, Richarlyson, Manu Bahtidão e David Junior, que foi o líder na classificação.
O programa foi o primeiro após o fim das etapas de classificação e repescagem, ou, como anunciado por Luciano Huck, deu início ao "mata-mata" do quadro. Em outras palavras, as notas deixam de ser cumulativas, e quem receber menos pontos a cada programa será eliminado.
A disputa pela permanência ficou entre Nicole Bahls e Lucas Leto Ambos tiveram as menores notas pela soma dos jurados: 47 pontos cada um. Nicole, porém, recebeu 0.2 a mais na nota dada pela plateia, o que foi decisivo para a eliminação de Leto.
Classificação da 'Dança dos Famosos' hoje (26/10)
58.3 - David Junior e Jaque Paraense
58.1 - Manu Bahtidão e Heron Leal
57.6 - Richarlyson e Monique Santos
56.8 - Nicole Bahls e Fernando Perrotti
56.6 - Lucas Leto e Mayara Araújo
Confira abaixo vídeos e as notas de cada participante da Dança dos Famosos no programa deste domingo, 26.
Lucas Leto e Mayara Araújo
8.9 - Carlinhos de Jesus
9.1 - Ana Botafogo
9.1 - Zebrinha
9.9 - Milton Cunha
10 - Sabrina Sato
9.6 - Plateia
Nicole Bahls e Fernando Perrotti
9.1 - Carlinhos de Jesus
9.0 - Ana Botafogo
8.9 - Zebrinha
10 - Milton Cunha
10 - Sabrina Sato
9.8 - Plateia
Richarlyson e Monique Santos
9.4 - Carlinhos de Jesus
9.3 - Ana Botafogo
9.2 - Zebrinha
10 - Milton Cunha
10 - Sabrina Sato
9.7 - Plateia
Manu Bahtidão e Heron Leal
9.5 - Carlinhos de Jesus
9.4 - Ana Botafogo
9.4 - Zebrinha
10 - Milton Cunha
10 - Sabrina Sato
9.8 - Plateia
David Junior e Jaque Paraense
9.5 - Carlinhos de Jesus
9.5 - Ana Botafogo
9.5 - Zebrinha
10 - Milton Cunha
10 - Sabrina Sato
9.8 - Plateia
Os eliminados da 'Dança dos Famosos'
Até o momento, seis dos participantes originais já deixaram a competição no Domingão Com Huck. Relembre:
Lucas Leto (26/10)
Rodrigo Faro (no programa de 19/10)
Tereza Seiblitz (19/10)
Luan Pereira (lesão) (19/10)
Gracyanne Barbosa (lesão) (05/10)
Catia Fonseca (30/08)
Fernanda Paes Leme (30/08)