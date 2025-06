Dançar ou rebolar pode realmente induzir o parto? Veja se a dica de Meghan Markle está correta

A- A+

Meghan, Duquesa de Sussex, está de volta às notícias esta semana em um podcast discutindo seu vídeo viral dançando grávida. As imagens foram gravadas há quatro anos, antes dela dar à luz a sua filha Lilibet, mas só foram divulgadas recentemente.

Elas mostram a duquesa no hospital, em estado avançado de gravidez, dançando e rebolando para induzir o parto. Seu marido, o príncipe Harry, também dança.

Então, a Duquesa de Sussex tem razão? Dançar pode realmente induzir o parto?

O que a ciência diz

Exercícios são recomendados durante a gravidez e, embora alguns exercícios de alto impacto devam ser moderados, eles apresentam risco mínimo para mulheres saudáveis e seus bebês. De fato, evidências mostram que exercícios regulares durante a gravidez estão associados a uma variedade de benefícios.





Os exercícios podem levar a um menor risco de diabetes gestacional, cesárea, uso de fórceps e vácuo durante o parto e problemas de saúde mental perinatais, bem como uma recuperação pós-parto mais rápida.

Embora as gestantes possam preferir uma caminhada rápida, algumas braçadas na piscina ou uma aula de ginástica em grupo, a dança também é uma boa opção. O Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas chegou a listar a dança como uma das formas de exercício consideradas seguras e benéficas durante a gravidez.

Os movimentos da dança envolvem os quadris e a área pélvica, o que pode ajudar o bebê a ficar em uma posição mais adequada e tonificar o assoalho pélvico, embora faltem evidências disso. Escolha qualquer forma de dança que você goste – até mesmo a dança do ventre. Em um pequeno estudo qualitativo com duas gestantes, a dança do ventre demonstrou ser uma atividade alegre e empoderadora, promovendo sentimentos de bem-estar.

Você pode dançar a qualquer momento durante a gravidez, mas pode ser necessário adaptar seus passos de dança conforme a gravidez avança e sua barriga crescendo atrapalha. Se você tiver fatores de risco, como sangramento, é melhor ter cautela e discutir qualquer dança planejada com seu médico.

A música também pode desempenhar um papel importante na saúde mental, além de reduzir a dor, a pressão arterial e a frequência cardíaca. Portanto, a combinação de exercícios com música, na forma de dança, pode ter benefícios adicionais.

E quanto à dança para induzir o parto e durante o parto?

Meghan não é a primeira mulher a relatar que dança para induzir o parto , mas tudo isso é apenas um caso. Não há evidências científicas que comprovem que dançar seja uma forma eficaz de induzir o parto. Talvez haja um pouco mais de evidências sugerindo benefícios após o início do trabalho de parto.

Muitas mulheres buscam opções não farmacológicas (que não envolvam medicamentos) durante o trabalho de parto. Principalmente no início do trabalho de parto, a dança pode diminuir a intensidade da dor e fazer com que as mulheres se sintam mais satisfeitas e no controle do trabalho de parto.

Em um estudo, 60 mulheres foram alocadas aleatoriamente para dançar durante o trabalho de parto ou não. O grupo que dançou apresentou escores de dor significativamente menores e maior satisfação do que o grupo de controle.

E, mais uma vez, a música pode reduzir os níveis de dor no início do trabalho de parto. Portanto, combinar música relaxante com algum movimento pode ser uma boa ideia. Dançar até se sentir confortável durante o trabalho de parto pode ser útil devido à combinação de movimentos pélvicos, ficar ereto, movimentar o corpo ritmicamente e mudar a posição do corpo com frequência.

Evidências mostram que ficar em pé e se movimentar durante o trabalho de parto é benéfico , pois permite que a pélvis se abra completamente para deixar o bebê passar, reduzindo a duração do trabalho de parto.

Ficar em pé e se movimentar também pode ajudar a transferir um pouco da pressão da cabeça do bebê para o colo do útero, o que pode estimular a prostaglandina , uma substância química essencial envolvida no desenvolvimento do trabalho de parto.

Sugere-se que dançar durante o trabalho de parto pode ajudar a colocar o bebê em uma posição melhor para o parto e, portanto, contribuir para que o trabalho de parto transcorra de forma mais tranquila e rápida. Mas, em última análise, não temos evidências confiáveis para fundamentar essas hipóteses.

Então, Meghan induziu o parto com a dança?

Não está claro se a dança ajudou a induzir o parto da duquesa, já que ela estava no hospital e pode ter passado por uma indução médica ou cirúrgica. O parto pode ser induzido clinicamente com hormônios, usando um cateter em forma de balão colocado no colo do útero da mulher para abri-lo, ou rompendo a bolsa d'água que envolve o bebê.

Alternativamente, o trabalho de parto de Meghan pode ter começado naturalmente, sem que a dança tivesse influenciado, se ela tivesse decidido esperar mais alguns dias.

No entanto, a alegria estampada em seu rosto e a conexão e o apoio de seu marido, o Príncipe Harry, são uma boa maneira de aumentar a ocitocina, um hormônio que estimula as contrações. Isso também poderia ter ajudado.

Meghan pode estar no caminho certo, mas precisamos de mais pesquisas antes de podermos recomendar com segurança a dança para induzir ou durante o trabalho de parto.

Enquanto isso, embora não haja evidências que comprovem que dançar seja eficaz para induzir o parto, é altamente improvável que tenha desvantagens – e pode contribuir para uma experiência de parto mais positiva. Então, se você se sentir inclinada, eu digo: dance bastante.

*Hannah Dahlen é professora de obstetrícia e reitora associada de Pesquisa e HDR, Líder da Disciplina de Obstetrícia na Western Sydney University.

*Este artigo foi republicado de The Conversation sob licença Creative Commons. Leia o artigo original.

Veja também