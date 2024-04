A- A+

RIO DE JANEIRO Dançarinos de Madonna convocam fãs do Rio para coreografia em show histórico; assista e aprenda Os movimentos da dança, que acompanham a música Give Me All Your Luvin, foram demonstrados no vídeo

Bob The Drag Queen e os dançarinos de Madonna desafiaram os fãs brasileiros a aprender uma coreografia para o final do show da cantora em Copacabana, no Rio de Janeiro, marcado para 4 de maio.

"Rio, estou contando com vocês para aprender isso. Se alguém pode aprender isso, são vocês. É no final do show", disse Bob The Drag Queen em um vídeo publicado em suas redes sociais. O show gratuito é parte das celebrações dos 40 anos de carreira de Madonna, com expectativa de mais de um milhão de espectadores.

Os movimentos da dança, que acompanham a música Give Me All Your Luvin, foram demonstrados no vídeo. "Imagina um milhão de pessoas fazendo essa dança", disse o dançarino.

Madonna desembarcou no Brasil na manhã de segunda-feira (29), no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, após os fãs terem acompanhado seu voo privado desde o México, onde realizou seu último show. A chegada da cantora ao Copacabana Palace foi registrada e compartilhada amplamente nas redes sociais, gerando grande comemoração entre os fãs.

O palco para o show será montado em frente ao Copacabana Palace na praia de Copacabana. A apresentação, que também será transmitida ao vivo pela Globo, no Multishow e no Globoplay, promete ser um evento marcante, reunindo fãs de diversas partes do Brasil e do mundo.

Veja Bob The Drag Queen e os dançarinos de Madonna convocando os fãs brasileiros para dançar:

