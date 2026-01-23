A- A+

Famosos Dancinhas, viagens e discrição: como estão as filhas de Gloria Maria Maria e Laura Matta vivem com o tutor, o economista Paulo Mesquita, a quem chamam de pai, e têm perfis bastante diferentes

O tempo passa e as filhas da jornalista Gloria Maria, que morreu em 2023, Maria e Laura Matta, já se preparam para a vida adulta. Hoje com 18 e 17 anos, respectivamente, elas vivem com o economista Paulo Mesquita, seu tutor legal, a quem passaram a chamar de pai depois da morte da mãe, vítima de um câncer no pulmão. Nas redes sociais, elas mostram ter atitudes um tanto diferentes, apesar da proximidade de irmãs: enquanto uma gosta de mostrar a rotina na web, a outra tem o perfil reservado para poucas pessoas.

Maria atualmente tem quase 160 mil seguidores no Instagram e costuma fazer publicações de reuniões entre amigos e de viagens que realiza como para o Uruguai e para a Turquia. Ela também costuma publicar fotos da mãe, homenageando-a.





Gloria Maria com as filhas, Maria e Laura — Foto: Reprodução/Instagram

“Eu sinto a sua falta todos os dias, e meu sonho seria entregar as cartinhas que eu e a Lala sempre fazíamos, te dar um abraço e levar café da manhã na sua cama, como fazíamos em todas as manhãs do seu aniversário. Meu sonho seria te ver sorrindo, feliz, agradecendo e dizendo o quanto nos ama”, escreveu ela em um texto dedicado à Gloria no ano passado.

No TikTok, plataforma na qual tem 24 mil seguidores, aliás, a garota posta dancinhas ao som de músicas virais. Ela também exibe encontros com amigas.





Já Laura tem um perfil um pouco mais discreto e, é preciso frisar, não aparece em muitas publicações da irmã. Ela mantém as suas redes sociais privadas, sendo seguida por cerca de mil pessoas.





Filhas de Gloria Maria, Maria e Laura com Narcisa Tamborindeguy — Foto: Reprodução/Instagram

Maria e Laura foram adotadas por Glória em 2009, ainda bebês, na Bahia. Ao longo da vida, as meninas sempre tiveram uma vida discreta, longe dos holofotes.

As irmãs aparecem no documentário “Glória”, que repassa a trajetória da jornalista que marcou a televisão brasileira por sua irreverência e inventividade. “Muito ansiosa para assistir a essa linda homenagem que a TV Globo fez para a minha mãe. Passei alguns dias emocionantes com uma equipe maravilhosa, relembrando histórias incríveis, que agora serão eternizadas”, comentava a mais velha antes da estreia do programa.

Veja também