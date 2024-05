"Dando asas a um livro": poeta Gleison lança campanha para financiar seu livro de estreia

A- A+

O poeta pernambucano Gleison Nascimento anunciou o lançamento de uma campanha de financiamento coletivo para lançar seu livro de estreia, "Panapaná na rua da aurora”, que reúne poemas produzidos nos 11 anos de trajetória com a palavra, a rua e a poesia. O artista disponibilizou um link na plataforma Benfeitoria.com para doações.



A plataforma é um meio de financiamento coletivo para viabilizar a realização de trabalhos de artistas independentes. Cada pessoa pode contribuir com valores, a partir de R$ 10. Para esta campanha, a partir de R$ 40, o apoiador receberá em sua residência recompensas, entre elas; livro, imã de geladeira, quadros, entre outros ítens.

Sobre o livro

“Panapaná na rua da aurora” é um livro que trata das relações, afetos, receios, paixões e frustrações do eu lírico, trazendo um olhar de fora para dentro (como as relações o enxergam), e de dentro para fora: como ele enxerga as relações. Para dentro, o olhar para si, sua individualidade e necessidades; e para fora, a relação com a cidade, trazendo registros visuais da cidade do Recife, compondo os textos a partir do seu concreto, suas águas, pichações e citando lugares históricos e cotidianos como a rua da Aurora, o Cais de Santa Rita, o bairro de Jardim Brasil II, estrada de Belém, entre outros lugares.



A obra ressalta a importância da relação com a cidade, seu registro e recorte histórico, a partir de um olhar poético e que impele o leitor a um olhar cuidadoso e fora da rotina automatizada. Com 35 poemas, reunidos ao longo da trajetória, dedicação e amor a poesia de Gleison, o livro é dividido em quatro capítulos, sendo eles: "as borboletas", "o rio capibaribe", "estômago" e "os edifícios".

"A poesia traz em si uma narrativa, amarrando os poemas a partir de uma costura e olhar delicado, trazendo um conceito de mergulho em sentimentos e expansão do olhar para além de relações afetivas com outros e trazendo também para si um afeto e cuidado que é negado a corpos marginalizados", descreve o texto de divulgação do artista, que se autodefine como "homem negro, periférico, nascido e criado no bairro de Iputinga".

SERVIÇO:

Campanha de financiamento coletivo para lançamento do livro de estreia do poeta Gleison, “Panapaná na rua da aurora”



Doações pelo link Benfeitoria.com ou pelo QR code abaixo:

