LUTO
D'Angelo, ícone norte-americano da música soul, morre aos 51 anos
O música lutava contra um câncer no pâncreas
O célebre músico de soul D'Angelo morreu aos 51 anos após lutar contra um câncer no pâncreas, informou a imprensa dos Estados Unidos nesta terça-feira (14).
"Uma perda muito triste com a partida de D'Angelo. Vivemos tantos momentos maravilhosos. Sentiremos muita sua falta. Durma em paz, D', Amo você, REI", escreveu DJ Premier no X em homenagem.
Leia também
• Boiadeira Ana Castela faz show em Pernambuco; saiba mais sobre o evento
• Maroon 5 anuncia show gratuito no Brasil, em dezembro, na cidade de São Paulo
• João Gomes reencontra professora na plateia de show, se emociona e agradece
O falecimento do músico foi noticiado pela revista People e pelo TMZ, entre outros veículos da mídia.