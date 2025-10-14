Ter, 14 de Outubro

LUTO

D'Angelo, ícone norte-americano da música soul, morre aos 51 anos

O música lutava contra um câncer no pâncreas

O célebre músico de soul D'Angelo morreu aos 51 anos após lutar contra um câncer no pâncreas, informou a imprensa dos Estados Unidos nesta terça-feira (14).

"Uma perda muito triste com a partida de D'Angelo. Vivemos tantos momentos maravilhosos. Sentiremos muita sua falta. Durma em paz, D', Amo você, REI", escreveu DJ Premier no X em homenagem.
 

O falecimento do músico foi noticiado pela revista People e pelo TMZ, entre outros veículos da mídia.

