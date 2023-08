A- A+

A atriz Dani Suzuki fez um apelo nas redes sociais sobre o desaparecimento de Ricardo Tavares, o Rico, seu amigo e maquiador. De acordo com ela, Ricardo foi visto pela última vez na terça-feira (22), saindo de um sítio em Itaboraí, na Região Metropolitana do estado, e indo para uma casa nova em Itaipuaçu, na mesma região do Rio. No caminho, ele teria desaparecido.

Na publicação, feita em seu perfil do Instagram, Dani Suzuki reforça que o amigo é um dos "melhores make up artist do nosso país! Um ser maravilhoso, criativo, alegre e mais do que mágico".

Na redes, famosos que conhecem Ricardo também fizeram um apelo pedindo ajuda por informações sobre o paradeiro do maquiador.



A atriz Cláudia Ohana escreveu: "Grande maquiador, uma pessoa muito querida desapareceu. Por favor, vamos tentar encontrá-lo".

A apresentadora Fernanda Paes Leme também compartilhou o cartaz de desaparecimento do maquiador e pediu: "Ricardinho é um cara incrível, maquiador do RJ e amigo de muitos amigos! Por favor, divulguem".

Outros artistas, como Leticia Spiller, Tatá Werneck, Alexandre Nero, João Vicente e Regina Casé também publicaram o cartaz pedindo ajuda.



Regina Casé demonstrou preocupação e reforçou: "Ricardo é nosso amigo querido e trabalha conosco como caracterizador há muitos anos. Estamos todos aflitos e preocupados!!! Por favor, qualquer informação é preciosa! Ajudem a divulgar".

A atriz Fabíula Nascimento escreveu: "Nos ajude a encontrar o nosso amado Rico Tavares!!! Vamos na fé e de olho bem aberto. Se o vir, nos avise".

