BBB 23 Dania Mendez deixa a casa do BBB 23; confira como foi a despedida da mexicana Participante participaria de uma missão no Paredão deste domingo (19), mas a produção do programa antecipou sua saída para a tarde desta sexta-feira (17)

Convidada para participar do BBB 23 por meio de um intercâmbio com o programa "La casa dos famosos", do México, Dania Mendez deixou o reality brasileiro um dia depois de ser envolvida em casos de importunação sexual que resultaram na eliminação de MC Guimê e Antônio Cara de Sapato do programa.



A participante entrou na quarta-feira (15) e em pouco tempo viveu um turbilhão de emoções, entre novas amizades e constrangimento pela abordagem dos eliminados com ela na Festa do Líder, no dia de sua chegada. "Obrigada a todos, foi a melhor experiência da minha vida", disse a mexicana ao se despedir dos colegas de confinamento.

"Que isso fique aqui. Levem o melhor de cada pessoa, o mais bonito. O ruim fica aqui. E que ganhe o melhor. Aproveitem isso aqui. Eu vou seguir com o meu programa com minha outra família. Eu tenho uma família nova brasileira. Estou muito feliz", disse Dania.

A mexicana deixou o programa antes do previsto. Ela ainda teria uma missão para o Paredão de domingo (19), mas a produção antecipou sua saída diante da repercussão internacional das eliminações e dos casos de abuso dentro da casa com a visitante.



O Poder Coringa, arrematado por Ricardo, daria a ele a possibilidade de seu voto ou valer por dois ou ser anulado. A decisão entre essas alternativas seria tomada pela participante mexicana. Não está claro se Dania vai seguir com a missão fora da casa.

Entenda o caso

Em razão do comortamento que tiveram na noite e madrugada da quarta-feira (15), MC Guimê e Cara de Sapato foram eliminados no programa ao vido da quinta-feira (16).



Durante a sua festa do Líder, Guimê foi flagrado passando a mão no corpo de Dania. Por sua vez, Cara de Sapato deu um beijo e fez contatos físicos forçados com a participante.



Na quinta-feira (16), a edição do BBB 23 começou mostrando um relato de como foi a noite, com imagens de toda a festa, incluindo as interações entre Guimê, Sapato e Dania. Já no ao vivo, Tadeu Schimidt mostrou imagens da participante falando no Confessionário que não percebeu ação de Guimê e que não se sentiu importunada com a atitude de Cara de Sapato e anuncioua eliminação aos participantes.



