bbb 23 Dania Mendez é chamada até o confessionário do BBB 23; entenda o motivo Influenciadora mexicana sofreu assédio de participantes do reality brasileiro

Após sofrer assédio durante a última festa do BBB 23, Dania Mendez foi chamada ao confessionário nesta quinta-feira (16). O motivo, no entanto, não tem a ver com o caso, que está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

A influenciadora integra o “La Casa de Los Famosos”, versão mexicana do Big Brother. Mesmo participando de um intercâmbio com o programa brasileiro, ela segue com direito a voto no seu reality de origem.



Como o “La Casa de Los Famosos” montou mais uma berlinda, a mexicana foi chamada para indicar seus votos. No confessionário, ela conversou rapidamente com a apresentadora do reality.



