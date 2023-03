Dania revela se está solteira e se beijaria algum participante do BBB 23; confira o que ela disse

A- A+

Dania Mendez, a mexicana que entrou de paraquedas no BBB 23 em um intercâmbio com o reality do México que receberá a eliminada Key Alves, começou a ter os primeiros contatos dos participantes brasileiros e segue instigando a curiosidade de toda a casa.



Recém chegada, a mexicana também está curiosa sobre a versão brasileira do Big Brother. Apresentada ao banheiro da casa pelas sisters, Dania se surpreendeu com a quantidade de câmeras no chuveiro. Ela decidiu dormir no quarto Fundo do Mar e já começou a conversar com os colegas de confinamento.



"Você já brigou lá na sua casa?", perguntu Bruna. "Não, não", respondeu a mexicana. "E beijo na boca?, Tu beijou na boca lá?", quis saber Marvvila. "Não, tentei, conheci alguém, mas não funcionou, não me sinto pronta pra uma relação", disse Dania. "Aqui queres dar um beijinho?", insistiu Marvvila. "Não sei...", desconversou a nova participante.

Intercâmbio Brasil-México

A mexicana contou que chegou ao Brasil de avião e ficou de olhos vendados e com fones de ouvido durante a viagem para não receber informações. Dania também não sabia para qual país iria.

A influencer mexicana disse que está há dois meses sem beber, pois não há bebida alcoólica no reality de que ela está participando. Mendez também explicou que retornará ao programa de onde veio ao fim do Intercâmbio.



Como foi a entrada de Dania

Cezar atendeu ao Big Fone e recebeu uma mensagem especial, em espanhol. O contato com os brothers faz parte da entrada da visitante Dania Mendez, mexicana do 'La Casa de Los Famosos'. "Dirija-se agora mesmo à porta de expulsão e aguarde uma surpresa", disse a mensgaem, antes da nova participante ingressar na casa.

