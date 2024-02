Daniel Alves: famosas como Elisa Lucinda e Luana Piovani repercutem condenação de ex-jogador

A condenação do ex-jogador de futebol Daniel Alves na Espanha pelo crime de estupro, que vai lhe render quatro anos e meio de prisão, movimentou as redes sociais de famosas, que comentaram a sentença, divulgada nesta quinta-feira.

A atriz Elisa Lucinda fez um grande texto no Instagram, com a ponderação de que, ainda que quatro anos e meio pareça pouco, foi uma punição que talvez "não ocorresse aqui".

"Não é Não. Pela violência do ato, pelas sequelas de toda ordem que tal crime deixa numa mulher, pelo exemplo que este jogador representa no imaginário de muitos meninos q nele se espelham, 4 anos e meio parece pouco. Mas é uma punição que talvez nem ocorresse aqui. Daniel me pareceu, principalmente no começo da investigação, muito confiante na impunidade. Mas não deu", escreveu a atriz, num texto que pode ser lido na íntegra abaixo.