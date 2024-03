A- A+

famosos Daniel Alvim: ator filmado em briga com Fábio Assunção é marido de Helena Ranaldi e ex de famosas Com carreira ancorada no teatro, artista já integrou o elenco de novelas e se relacionou com atrizes como Mel Lisboa e Débora Falabella

Os atores Fabio Assunção e Daniel Alvim foram filmados trocando socos e ofensas num bar em São Paulo, na noite do último sábado (16). Após a repercussão do vídeo, que viralizou nas redes sociais, ambos vieram a público juntos, para explicar o que aconteceu. "A gente é muito irmão, e a conversa foi escalonando", contou Fabio, ao relatar que ambos falavam sobre "política e um monte de questões" no momento da briga.

Colegas há mais de uma década, os dois já trabalharam juntos — em 2016, Fabio dirigiu a peça "Dias de vinho e rosas", trabalho que rendeu a Daniel, intérprete do protagonista da montagem, uma indicação ao Prêmio Shell de Teatro na categoria Melhor Ator.

Quem é Daniel Alvim?

Mas, afinal, quem é Daniel Alvim? Ator com carreira ancorada no teatro — ele é um dos fundadores das companhias Pessoal do Faroeste e Bendita Trupe —, o artista também enfileira trabalhos como produtor e diretor. E não apenas nos palcos. É dele a direção de "Cordel do amor sem fim", filme protagonizado pela atriz Helena Ranaldi, com quem Daniel é casado desde 2015, e derivação de um espetáculo de sucesso também dirigido e produzido por ele.

Que horror esse barraco do ator e diretor Daniel Alvim com Fábio Assunção. Parece que Daniel agrediu Fábio com um soco e depois tentou acertar outro e errou. pic.twitter.com/Kz8wlMMjFz — Dan Pimpão ️‍ (@DanPimpao) March 18, 2024

No cinema, Daniel atuou no filme "Reis e Ratos" (2012), longa metragem dirigido por Mauro Lima. Na comédia noir de espionagem, o ator vive Paulo Barracuda, um assassino profissional, e contracena com nomes como Rodrigo Santoro, Selton Mello e Cauã Reymond. Nas telonas, ele também esteve em produções como "Amando a Carolina" (2018), "O doutrinador" (2018) e "A menina que matou os pais: a confissão" (2023).

O trabalho mais recente do ator na TV foi como o personagem Vicente na terceira temporada da série de drama médico "Sob pressão", em 2019, na TV Globo. O ator enfileira novelas na Record, como "A escrava Isaura" (2004), "Essas mulheres" (2005), "Luz do sol" (2007), "Balacobaco" (2012) e "Os dez mandamentos" (2016).

Daniel Alvim também é conhecido por ser ex-companheiro de artistas famosas. Entre 2004 e 2008, ele foi casado com a atriz Mel Lisboa. No mesmo ano, iniciou um relacionamento com Paula Burlamaqui, com quem permaneceu até novembro de 2009. De 2011 a 2012, o artista namorou a atriz Débora Falabella.

Numa entrevista recente, Helena Ranaldi contou que conheceu o companheiro há mais ou menos uma década, depois de deixar o Rio de Janeiro e voltar a morar em São Paulo. "A gente casou, não sei se as pessoas sabem, mas a gente é casado. A gente é amigado, vai", disse ela, ao contar que ambos moram juntos e têm o relacionamento reconhecido legalmente.

Veja também

violência sexual Ex-astro do K-pop deixa a prisão depois de cumprir pena por estupro coletivo e filmagens ilícitas