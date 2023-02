A- A+

SHOWS Daniel Boaventura traz show inédito ao Recife Apresentação conta com a participação da Orquestra Criança Cidadã e ocorre no dia 18 de março

Depois de uma turnê no México, com dois shows para mais de 10 mil pessoas esgotados no Auditório Nacional, importante casa de shows do país, o cantor e ator Daniel Boaventura volta ao Recife. "Daniel Boaventura In Concert" é uma apresentação inédita e conta com a participação da Orquestra Criança Cidadã e tem em seu repertório grandes sucessos da música mundial.

A performance está marcada para o dia 18 de março, no Teatro Guararapes, e englobará releituras de Frank Sinatra, Abba, Elvis Presley, Alejandro Sanz. Além de suas músicas clássicas, o repertório incluirá sua música autoral "Best Part Of The Show", composta com Marcel Camargo e com o guitarrista Michael Bublé.

Serviço:

Daniel Boaventura In Concert

Quando: 18 de março

Onde: Teatro Guararapes - Av. Prof. Andrade Bezerra - Olinda

Ingressos: à venda no site ingresso digital, com valores entre R$80,00 e R$240,00

