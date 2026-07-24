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FAMOSOS Daniel Cady, ex de Ivete Sangalo, sai em defesa do filho após polêmica Foto de Marcelo Sangalo exageradamente musculoso viralizou nas redes sociais

Marcelo Sangalo pode até ser dedicado aos treinos, mas aparentemente não está com um físico tão exageradamente musculoso quanto o da foto editada por inteligência artificial que ele publicou nas redes sociais.

Depois de a imagem viralizar, Daniel Cady, pai do adolescente, fruto do relacionamento com Ivete Sangalo, resolver falar toda a verdade sobre o suposto uso de anabolizantes. Claro, tudo não passou de uma brincadeira.

“Vocês acreditam em tudo, né? Isso é IA, maluqueira”, respondeu Daniel a uma pergunta de uma seguidora. O próprio rapaz já havia comentado sobre isso em uma resposta sobre a imagem: “Tia, eu como muita proteína e coisas boas. Não sou doido de tomar nada de bomba, não”. Já Ivete elogiou: “Meu gigante”.

A montagem surgiu depois que uma foto verdadeira de Marcelo, exibindo os braços após um treino de jiu-jítsu, repercutiu entre os fãs.

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