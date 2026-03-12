A- A+

FAMOSOS Daniel Cady vive novo romance após separação de Ivete Sangalo, afirma colunista De acordo com Leo Dias, o nutricionista se reaproximou de uma ex-namorada e está viajando com ela pela Europa

Parece que a fila andou para Daniel Cady. Segundo o portal Leo Dias, o nutricionista estaria vivendo um novo romance, quase quatro meses após anunciar o fim do casamento com Ivete Sangalo.

O baiano estaria envolvido com a empresária Carol Magalhães, que é sua ex-namorada. Os dois se relacionaram durante seis anos, antes mesmo de Daniel conhecer Ivete, e se reencontraram após a separação.

Ainda de acordo com o colunista, o novo casal está viajando pela Europa há cerca de 10 dias. A viagem romântica teria começado após a alta hospitalar de Ivete Sangalo, que passou por uma cirurgia romântica.



A previsão é de que Daniel e Carol retornem ao Brasil na próxima quinta-feira (19). O casal procurou visitar destinos menos badalados e manter a discrição, para fugir da atenção midiática.

O casamento de Daniel e Ivete durou 17 anos e a separação foi anunciada oficialmente em 27 de novembro de 2025. Eles são pais de Marcelo, de 16 anos, e das gêmeas Helena e Marina, de 7 anos.



Veja também