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FAMOSOS Daniel Cady, ex de Ivete Sangalo, quebra o silêncio sobre separação: "Agora, o foco é meu trabalho" Em entrevista, o nutricionista afirmou que a chegada dos 40 anos trouxe maturidade e mudança de vida

Daniel Cady, ex-marido de Ivete Sangalo, falou publicamente sobre a separação pela primeira vez. A declaração ocorreu nesta quarta-feira (8), em entrevista ao podcast “Fala Papah”, quatro meses após o anúncio do divórcio.

O nutricionista apontou que vive um novo momento com a chegada dos 40 anos, atribuindo também à ex-esposa parte do crédito por seu amadurecimento. “Fui casado durante 18 anos com uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que me ensinou muito, e mais velha, isso para mim também foi uma injeção de aprendizado absurda”, disse.

Segundo Cady, ele se sente hoje “um cara menos preocupado” e mais focado em sua vida profissional. “Meu maior projeto da vida era ter uma família. Eu tive. Agora, o foco é meu trabalho e projetos”, afirmou o baiano, que é pai de Marcelo, de 16 anos, e das gêmeas Helena e Marina, de 8.



O ex-marido de Ivete apontou a idade como um provocador de mudanças na sua vida. “Eu sempre ouvi um ditado que fala assim: ‘a vida começa aos 40’. Tem um pensador que falava que até os 40 a gente está testando, treinando, e é a partir dos 40 que a vida começa de fato. Essa maturidade chegou para mim, chegou chegando mesmo, da pandemia para cá, de modo geral”, revelou.

Daniel Cady e Ivete Sangalo se casaram em 2011 e anunciaram o fim da relação em novembro do ano passado. Ambos parecem já ter seguido em frente com suas vidas amorosas. O nutricionista viajou recentemente para a Europa com a empresária Carol Magalhães, sua ex-namorada. Já a cantora foi flagrada de mãos dadas, durante um passeio em uma praia de Florianópolis, com o empresário Tiago Maia.



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