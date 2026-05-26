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FAMOSOS Daniel Filho conta pedido de Cláudia Jimenez para ser pai de filho dela Segundo o diretor, na época do "Sai de Baixo", a atriz era casada com uma outra mulher e tinha o desejo de ter um filho

Daniel Filho relembrou uma situação inusitada que viveu ao lado de Cláudia Jimenez durante as gravações do “Sai de Baixo”. Segundo o diretor, um dos mais importantes da história da televisão brasileira, a atriz - que morreu em 2022, aos 63 anos, e foi intérprete de Edileuza no humorístico, que durou entre 1996 e 2002 - era casada com uma outra mulher e tinha o desejo de ter um filho. Entretanto, o pai viria a ser o próprio artista, que contou a história no programa “Sem Censura”, da TV Brasil, apresentado por Cissa Guimarães na segunda-feira (25).

“A Claudia me falou assim: ‘Daniel, ontem eu vim de São Paulo com ela e a gente vinha conversando no carro. E a gente queria tanto ter um filho, e a gente pensou que você poderia ser o pai. Então você não vai precisar fazer nada, só vai ceder o esperma para ser pai do nosso filho’”, contou o diretor.

De acordo com Daniel, Cláudia relatou que a ideia surgiu durante uma conversa de carro entre ela e a mulher e a proposta foi feita enquanto os dois ensaiavam uma cena que também contava com a presença de… Dercy Gonçalves, que também estava sentada à mesa.



Surpreso com o pedido e sem saber como reagir naquele momento, Daniel afirmou que sua resposta foi imediata e bem-humorada. “Com dona Dercy do meu lado, eu fiquei sem saber o que dizer. A fala que veio foi: ‘Eu preciso consultar a minha esposa’”, recordou o diretor, ao relembrar o episódio que classificou como “engraçadíssimo”. Na conversa, Daniel não detalhou o que aconteceu na sequência.

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