celebridades Erin Darke e Daniel Radcliffe esperam primeiro filho, diz revista Astro de "Harry Potter" e a atriz, conhecida pela série "Good Girls Revolt", se conheceram durante as filmagens do filme independente de 2013 "Versos de um Crime"

O ator britânico Daniel Radcliffe, que adquiriu fama internacional por seu papel na saga "Harry Potter", e sua namorada, a atriz americana Erin Darke, conhecida pela série "Good Girls Revolt", estão esperando seu primeiro filho, noticiou a revista US Weekley neste sábado (25).

Erin, de 38 anos, exibiu sua barriga de grávida quando ela e Daniel, 33, passearam em Nova York, nessa sexta-feira (24). Os atores se conheceram durante as filmagens do filme independente "Versos de um Crime" (2013).

As estrelas foram vistas juntas pela primeira vez no Festival de Cinema de Sundance de 2013. Para ele, o filme foi como uma gravação de fato do início de seu romance na vida real.

— É um registro maravilhoso de nosso flerte pela primeira vez — disse Daniel à Playboy em outubro de 2015. — Não há atuação acontecendo, não da minha parte, de qualquer maneira. Há um momento em que ela me faz rir, e estou rindo como eu e não como meu personagem. Ela era incrivelmente engraçada e inteligente. Eu sabia que estava em apuros.

Em entrevista ao jornal britânico Metro em janeiro 2020, ele lembrou a época em que a namorada simplesmente entrou na onda de seus gostos geek.

— Cresci fazendo muitas coisas em que pensava: "Isso é super nerd". Nunca serei capaz de fazer isso perto de uma garota — disse o ator. — Mas isso é maravilhoso no momento em que você encontra o relacionamento em que deveria estar. Ah, eu posso fazer todas essas coisas e você não se importa. E você realmente acha que é divertido também. Isto é fantástico!

Nas redes sociais, fãs da saga celebram a novidade. "100 pontos para Grifinória! Daniel Radcliffe será papai ", escreveu uma conta no Twitter.

Outro ator de destaque em "Harry Potter", Rupert Grint, que interpretou Ronny Weasley, é pai de Wednesday, de 2 anos, fruto de seu relacionamento com Georgia Groome.

