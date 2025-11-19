Daniel Radcliffe escreve carta para o ator que será Harry Potter em série
Nova série, que tem roteiro de Francesca Gardiner e direção de Mark Mylod, está prevista para chegar à HBO em 2027
O ator Daniel Radcliffe participou do programa Good Morning America e revelou que escreveu uma carta a Dominic McLaughlin, ator escalado para viver Harry Potter na nova série prevista para chegar à HBO em 2027. Entre 2001 e 2011, Radcliffe viveu o personagem nos oito filmes da franquia do bruxinho criado pela escritora J.K. Rowling.
"Escrevi para Dominic e enviei uma carta a ele, e ele me respondeu com uma mensagem muito gentil", revelou o veterano."Não quero ser um fantasma na vida dessas crianças, mas só queria escrever para ele e dizer: 'Espero que você se divirta muito, e até mais do que eu. Eu me diverti bastante, mas espero que você se divirta ainda mais'", continuou Radcliffe.
Leia também
• Warner anuncia ''Gremlins 3'' com produção de Spielberg e diretor de ''Harry Potter''; veja data
• J.K. Rowling critica Emma Watson e a chama de 'ignorante' em nova polêmica sobre questões trans
• "Chegava ao set bêbado", diz Daniel Radcliffe sobre filmagens de Harry Potter
"E eu me diverti mesmo. Vejo essas fotos dele com as outras crianças e dá vontade de abraçá-las. Elas parecem tão jovens. Eu olho para elas e penso: 'Nossa, é incrível como eu fazia isso nessa idade'. Mas também é incrivelmente doce, e espero que estejam se divertindo muito", finalizou.
Na nova série, que tem roteiro de Francesca Gardiner e direção de Mark Mylod, Dominic McLaughlin vai contracenar com Arabella Stanton, como Hermione, e Alastair Stout, como Ron.