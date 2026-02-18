A- A+

Daniel Radcliffe não quer comparações entre novo elenco de 'Harry Potter' e o antigo

Sempre lembrado por seu papel em "Harry Potter", Daniel Radcliffe fez um apelo à imprensa: que evitem fazer comparações entre o elenco da nova série em torno do bruxo com o antigo, do qual ele faz parte na franquia de filmes.

“Quando essas crianças foram escaladas, houve todo um movimento na internet dizendo: ‘Precisamos proteger essas crianças!’”, afirmou Radcliffe em entrevista ao ScreenRant. “Se vocês realmente querem fazer isso, uma das coisas que podem fazer é não ficar perguntando sobre nós — eu, Emma (Watson) e Rupert (Grint) — o tempo todo. Eu não gostaria de ser uma espécie de fantasma estranho na vida dessas crianças. Deixem que eles sigam em frente, vai ser algo novo e diferente", concluiu.

Na nova série da HBO em torno do universo criado pela escritora J.K. Rowling, Dominic McLaughlin vai viver o personagem principal, enquanto Arabella Stanton será Hermione e Alastair Stout viverá Ron.

"Tenho certeza de que o Dominic vai ser melhor do que eu", completou o ator veterano.

No ano passado, Daniel Radcliffe disse no programa "Good morning, America" que chegou a escrever uma carta para McLaughlin depois que ele foi escalado para ser o novo Harry Potter.

“Ele me mandou uma resposta muito carinhosa. Não quero ser um espectro na vida dessas crianças, mas queria escrever para dizer: ‘Espero que você se divirta muito — e até mais do que eu me diverti. Eu me diverti muito, mas espero que você aproveite ainda mais.’ E é isso mesmo, eu vejo essas fotos dele e das outras crianças e só quero abraçá-los. Eles parecem tão novos. Eu olho e penso: ‘É loucura que eu estivesse fazendo aquilo naquela idade.’ Mas também é incrivelmente doce, e espero que estejam se divertindo muito”, afirmou.

