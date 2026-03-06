Daniel Vorcaro enviou mensagem para Erika Schneider, ex-Fazenda e musa da Gaviões

A- A+

Erika Schneider, 35 anos, conhecida por sua participação no reality AFazenda e por ser musa da Gaviões da Fiel, estava entre os contatos de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, preso em São Paulo, nesta quarta (4).

Em um dos prints extraídos do celular de Vorcaro, o banqueiro envia um "bom dia" com emoji de coração e sol para Erika. A mesma mensagem foi enviada por Vorcaro a outros dois contatos: o de Martha Graeff, sua namorada, e de outra mulher não identificada.

Não se sabe o contexto da mensagem enviada aerika nem é possível dizer a data da conversa. Erika Schneider é ex-bailarina do Faustão e musa da Gaviões da Fiel. Ela também participou de A Fazenda em 2021 e foi a terceira eliminada da 13ª edição. Rico Melquiades foi o vencedor naquele ano.

